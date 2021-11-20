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Dünya Az önce açıklama geldi! Suudi Arabistan'ı vurdular
Dünya

Az önce açıklama geldi! Suudi Arabistan'ı vurdular

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki bazı noktaları SİHA'lar ile vurduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 18:24:00 -
Az önce açıklama geldi! Suudi Arabistan'ı vurdular

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerinin de yer aldığı bazı noktaları silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile hedef aldığını duyurdu.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a 14 SİHA ile saldırı düzenlediklerini belirtti.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Saudi Aramco'ya ait petrol tesisinin 4 SİHA ile hedef alındığı aktarıldı.

Saldırılarda ayrıca, Necran, Cazan ve Ebha kentlerindeki havaalanları ile Hamis Muşayt bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'nün 10 SİHA ile hedef alındığı ifade edilen açıklamada, bunların Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırılarına karşılık düzenlendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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