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Yaşam Az daha canından oluyordu! Elektrik teli böyle patladı
Yaşam

Az daha canından oluyordu! Elektrik teli böyle patladı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 09:54:00 -
Az daha canından oluyordu! Elektrik teli böyle patladı

Elektrik telinde yaşanan patlamayı görüntülemek isteyen kadın az daha canından oluyordu.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/az-daha-canindan-oluyordu-elektrik-teli-boyle-patladi-66746

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