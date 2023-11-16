Az daha canından oluyordu! Elektrik teli böyle patladı
Elektrik telinde yaşanan patlamayı görüntülemek isteyen kadın az daha canından oluyordu.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/az-daha-canindan-oluyordu-elektrik-teli-boyle-patladi-66746
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Elektrik telinde yaşanan patlamayı görüntülemek isteyen kadın az daha canından oluyordu.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/az-daha-canindan-oluyordu-elektrik-teli-boyle-patladi-66746
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