  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail'in katliamlarına uyuyan Papa Filistin saldırıya geçince uyandı!

Filistin İslami Cihad Hareketi 30 İsrailli asker ve yerleşimciyi esir aldı! Beklenmedik bu gelişme yayınlandı

Filistin'in meşru müdafaasına Bülent Arınç'tan eleştiri! 'Buna ne gerek vardı' diyor... Hamas'ı militanlıkla itham etti

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin konuşması Kurtlar Vadisi müziğiyle yayınlandı! Sosyal medya yıkıldı

Yunanistan'da devlet Tüm İsrail askerleri için peş peşe 20 uçuş planlandı! Dünyanın gözü İsrail-Gazze hattında

El Kassam'dan İsrail'e çok net kara harekatı uyarısı!

Türk devi sponsor oldu: Türkiye'nin devleri desteği verdi! 4. SEERC İstanbul Konferansı çok ses getirecek

İsrail Cumhurbaşkanı olacakları gözler önüne serdi

İşte İsrail'in acizliğini dünyaya gösteren manzara!

Çinli rakibi pazar payını kapmak istiyor: ABD basını bu iddiayı konuşuyor! Çin'den ABD'ye teknoloji savaşı!
Sağlık Az daha canından oluyordu! Bel ağrısı şikayetiyle gitti ameliya alındı
Sağlık

Az daha canından oluyordu! Bel ağrısı şikayetiyle gitti ameliya alındı

Yeniakit Publisher
2023-10-09 11:01:00 -
Az daha canından oluyordu! Bel ağrısı şikayetiyle gitti ameliya alındı

Eskişehir’de bel ve sırt ağrısı şikâyetiyle Şehir Hastanesi’ne giden 83 yaşındaki hastanın aort damarının yırtıldığı tespit edilerek, 6 saat süren ameliyatla hayatı kurtarıldı.

Eskişehir’de bel ve sırt ağrısı çeken 83 yaşındaki vatandaş Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Acil servis hekimlerinin ilk muayeneleri sonrasında 83 yaşındaki hastaya, halk arasında ‘aort damar yırtılması’ olarak bilinen ‘Tip A aort diseksiyonu’ tanısı konuldu. Kalp ve damar cerrahisi hekimleri tarafından acil olarak ameliyata alınan hasta 6 saat süren başarılı bir operasyonun ardından 3 gün yoğun bakımda gözlem altında tutuldu. Kalp damar cerrahları Dr. İbrahim Çağrı Kaya ve Dr. Yıldırım Gültekin ile anestezi uzmanı Dr. Sadık Özkavak tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşmayı bekleyen hasta, servise alındı ve taburcu olmayı bekliyor.

“Başarı branşlarının koordinasyon ve uyum içinde çalıştığı merkezlerde mümkündür”

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çağrı Kaya ameliyat ile ilgili yaptığı bilgilendirmede; “Aort diseksiyonlarında maalesef hastaların yarısı tanı alamadan hayatını kaybederken, tanı konabilen hastalarda ise ölüm oranı yüzde 50‘dir. Bu oran hastalığın tedavi edilmediği her saat başına yüzde bir oranında artmaktadır ve hasta ameliyat edilmez ise ölüm kaçınılmazdır. Aort diseksiyonu ameliyatlarında başarı; acil servis, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji ve anestezi branşlarının koordinasyon ve uyum içinde çalıştığı tecrübeli ‘Kalp Takımlarının’ bulunduğu merkezlerde mümkündür. Hastamızın bulunduğu yaş grubunu da göz önüne aldığımızda; şifa bulması hepimiz için gurur vesilesi oldu. Tüm ekibimizin eline sağlık” şeklinde konuştu.

Korana virüs geçirenlerde görülüyor! Bakın bu hastalığın sebebi korona virüsmüş
Korana virüs geçirenlerde görülüyor! Bakın bu hastalığın sebebi korona virüsmüş

Sağlık

Korana virüs geçirenlerde görülüyor! Bakın bu hastalığın sebebi korona virüsmüş


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte böbrek iltihabının 7 belirtisi
İşte böbrek iltihabının 7 belirtisi

Sağlık

İşte böbrek iltihabının 7 belirtisi

Aileler aman dikkat sebebi bu olabilir! Bebeğiniz sürekli ağlıyor mu?
Aileler aman dikkat sebebi bu olabilir! Bebeğiniz sürekli ağlıyor mu?

Sağlık

Aileler aman dikkat sebebi bu olabilir! Bebeğiniz sürekli ağlıyor mu?

Kimler korona aşısı yaptırmalı?
Kimler korona aşısı yaptırmalı?

Sağlık

Kimler korona aşısı yaptırmalı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23