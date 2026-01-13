“Az çocuk” beka sorunu

Buğra Kardan İstanbul

Doğurganlık oranının yüzde 1.48’le nüfusun kendini yenileme oranı olan yüzde 2.10’un çok altında bulunması kaygı uyandırdı. Türkiye’nin giderek yaşlanması devleti alarma geçirdi. Yaşlı nüfus oranının 2030’da yüzde 13.5, 2040’ta yüzde 18.2, 2060’ta yüzde 28.8, 2080’de yüzde 38.5 ve 2100’de yüzde 42.8 olacağı öngörüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 çocuk çağrısının haklılığını teyit etti. Hukuk ve edep tanımaz Batı’yı körü körüne taklit eden CHP ve benzeri zihniyetin çocuksuz ya da tek çocuklu aile dayatması, ülke için büyük bir tehlikeye dönüşürken Türk Müslüman nüfusunun artması hayati önem taşıyor. Fuhşu, kumarı, alkol ve uyuşturucu kullanımını normalleştirdiği gibi evlat yerine kedi yahut köpek sahibi olmayı evlâ gören sapkın zihniyetin sapkın zihniyetin yeniden sahneye çıkmasıyla da çok çocukluluğun önemi daha iyi anlaşıldı. Aile dernekleri temsilcileri de toplumu korumanın, aile müessesesini kuvvetlendirmenin yolunun çocuktan geçtiğini vurguluyor.

NÜFUS ARTIRICI TEŞVİKLER ŞART

Akit’e konuşan Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, bu konuda şunlar şunları söyledi: “Tek çocuklu ya da çocuksuz aile dayatmalarına izin verilmemeli. Kedi ve köpek sevgisinin yerini çocuk sevgisi almalı. Aile kurumunu hayatta, ayakta tutmak için çok çocuklu olmak şart. O nedenle ahlâk, maneviyat, aile seferberliğine gidilmeli. CHP zihniyetine aldanılmamalı. Bu zihniyetin damızlık erkek fikrini ortaya attığı unutulmamalı. Şu anda da tek çocuklu, çocuksuz aile telkininde bulunan bu zihniyete itibar edilmemeli. İstanbul Sözleşmesi’nden yana olan bu zihniyetin ne denli tehlikeli olduğu görülmeli. Milli ve manevi eğitim başlatılmalı. Tüm okullara aile dersi konmalı. Çok çocuklu aileye geçişin hukuki ve ekonomik olarak önü açılmalı. Cumhurbaşkanı’mız, 3 çocuktan yana ama yetmez. Bu sayı daha da artırılmalı. Toplumu diri olması adına her ailede minimum 4 çocuk bulunmalı. Cumhurbaşkanı’mız, Aile Yılı’nda anlamlı adımlar attı. Evlenme yardımları yaptı. Bu yardımlar önemliydi ama borç değil, hediye mahiyetinde olmalıydı. Çocuk başına da teşvik artmalıydı, artmalı. Geliri belli bir seviyede olan evlilerden vergi alınmamalı. Nüfus artış hızı 1.48. Bizim 2’yi geçmemiz gerek. Bunun için alınması gereken önlemler var. Bir defa evliliği, doğurganlığı artırmalıyız. Yine İsviçre’den ithal ettiğimiz Katolik Medeni Kanun’dan kurtulmalıyız. Nüfus Planlaması’nı önlemeliyiz. Kürtajı engellemeliyiz. Arabalarımız, uçaklarımız yerli ama kanunlarımız değil. Yalnızlığı teşvik eden TV programlarına el atılmalı. Müfredat da İslâmileştirilmeli. Aile okulları açılmalı ki şuurlanma olsun. Nüfus artırıcı programlar devreye alınmalı ki sayı artsın.”