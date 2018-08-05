Ayyıldız TİM'den PKK isyanı! Fransızlar şok oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın arkadaşı olarak tanınan gazeteci ve televizyoncu Stéphane Bern'in Twitter hesabı Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından hacklendi. Bern'in Twitter görseline Ayyıldız Tim'in fotoğrafı konuldu ve terörist PKK paylaşımı yapıldı. Gazetecinin profil açıklaması da değiştirildi. Yaşanan olay ülke gündemine oturdu.

PKK'YA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Bern'in Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda Hakkari'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıya da tepki gösterildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevden dönen polis aracının geçisi sırasında PKK'lı teröristler tarafından patlatılan EYP sonucu 1'i ağır 9 polis yaralandı. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz"

"Hakkari/Yüksekova ilçesinde görevden dönen polis aracını geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin patlattığı EYP sonucu yaralanan 2 vatan evladımız şehit oldu. Başımız sağolsun ifadeleri kullanıldı"