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Gündem Ayyaşlar ortalığı birbirine kattı
Gündem

Ayyaşlar ortalığı birbirine kattı

Yeniakit Publisher
2023-03-29 19:59:00 -
Ayyaşlar ortalığı birbirine kattı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Öğretmenler Mahallesi 1907 sokak üzerinde meydana geldi.

Mehmet Mehri yönetimindeki 50 DS 882 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan ve alkollü oldukları görülen sürücü ile otomobildeki 1 kişi, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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