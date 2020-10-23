Ayyaşa hoşgörü umreciye zulüm

Çocuğa cinsel taciz rezaleti yaşanan, yöneticisinin sapık paylaşımları ortaya çıkan Feyziye Mektepleri Vakfı’nda (FMV) umre fotoğrafı nedeniyle yaşanan mobbing olayında istifa ve soruşturmalar peşpeşe geldi.

Umre mobbingi istifa getirdi

Aşırı laikçi Işık Okulları’nda yaşanan dini ayrımcılığı gündeme getirdiğimiz 13 Ekim 2020 tarihli “FMV’de umre hazımsızlığı” manşetinin yankıları sürüyor. Kutsal topraklarda çektirdiği umre fotoğrafının sosyal medya hesabında yer aldığı gerekçesiyle FMV idaresi tarafından önce uyarılan ardından mobbinge maruz kalan FMV İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Murat Olacak’ın pes ederek istifasını verdiği bildirildi.

Umre hazımsızı hakkında ne yapacaklar?

İK Uzman Yardımcısı Murat Olacak’ın, FMV İcra Kurulu Başkanlığı’na verilen istifa dilekçesinde, Facebook’taki umre fotoğrafı nedeniyle İnsan Kaynakları Direktörü Nedret Avcı Atak tarafından uğradığı mobbingi satırlara döktüğü, umre görselinden rahatsız olan Atak’ın yılbaşı gecesi içki masası fotoğrafı paylaşmasının neden normal karşılandığını sorguladığı belirlendi. İstifası işleme alınan Murat Olacak’ın ifadeleri nedeniyle FMV’nin, yönetici Nedret Avcı Atak hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. Başlatılan idari soruşturma dolayısıyla “umre hazımsızlığı” skandalıyla ismi gündeme gelen Atak’ın ifadesinin alınacağı kaydedildi.

İşte o dilekçe: "Murat'a söyle umre fotoğrafını kaldırsın!"

FMV İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Murat Olacak’ın istifa dilekçesine Akit ulaştı. Feyziye Mektepleri Vakfı İcra Kurulu Başkanlığına hitaben yazılan istifa dilekçesinde Murat Olacak şu satırlara yer veriyor:

“2019 Kasım ayında okulunuzda Bordro Özlük İşleri Uzman Yardımcısı olarak göreve başladım. Engelli kadrosunda başladığım görevimde 3 ay sonra İK Direktörü Nedret Avcı Atak, Facebook sayfamda kutsal topraklar yani umrede çektirdiğim fotoğrafımı görmüş. Bordro Özlük Yönetici Yardımcım Özlem Güler Hanıma, bu fotoğrafı Facebook sayfasından kaldırmamı istediğini, Özlem Güler, Remzi Yaltı ve Dilek Kısa’nın ofiste olduğunda tarafıma iletti. 15 gün sonra bir konu hakkında görüşmek için Nedret Avcı Atak Hanımın odasına gittiğimde aynı şekilde tarafıma Facebook sayfamda umrede çekildiğim fotoğrafı kaldırmamı ve şahsıma dini reklam yaptığımı belirterek tarafıma uygun olmayan sözler iletti.”

İçkili paylaşıma tek laf yok

Olacak, FMV’deki çifte standardı şöyle anlatıyor: “Nedret Avcı Atak Hanım, 31.12.2019 gecesini 01.01.2020 gününe bağlayan gecede içki sofrasını ve içki içtiği resmi Whatsapp’ta paylaşınca reklam olmuyor da benim umrede çekildiğim fotoğraf mı reklam oluyor?”

FMV’deki din ayrımına değinen Murat Olacak, “Okul tanıtım kitapçığında FMV Işık Okulları’nda kimseye din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapılamaz yazıyor. Nedret Avcı Atak Hanım nasıl İK Direktörü ki insanlara dini ayrım yapıyor?” ifadelerine yer veriyor.

Murat Olacak’ın istifa dilekçesi şu sözlerle noktalanıyor: “Tarafıma yapılan bu haksızlıklardan ve tarafıma yapılan yıpratıcı tavır ve hakaretlerden dolayı Nedret Avcı Atak ve ekibiyle daha fazla çalışamayacağım.

Bilgilerinize sunarım. 05.10.2020”

FARUK ARSLAN



İK Uzman Yardımcısı Murat Olacak’ın, FMV İcra Kurulu Başkanlığı’na verilen istifa dilekçesinde, Facebook’taki umre fotoğrafı nedeniyle İnsan Kaynakları Direktörü Nedret Avcı Atak tarafından uğradığı mobbingi satırlara döktüğü, umre görselinden rahatsız olan Atak’ın yılbaşı gecesi içki masası fotoğrafı paylaşmasının neden normal karşılandığını sorguladığı belirlendi. İstifası işleme alınan Murat Olacak’ın ifadeleri nedeniyle FMV’nin, yönetici Nedret Avcı Atak hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. Başlatılan idari soruşturma dolayısıyla “umre hazımsızlığı” skandalıyla ismi gündeme gelen Atak’ın ifadesinin alınacağı kaydedildi.