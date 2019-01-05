Ayyaş Deniz Çakır başörtülüye saldırdı

Haber Merkezi

Sanat adı altında her türlü rezalete imza atanlar, hazımsızlıkta da sınır tanımıyor. Sanatından ziyade skandallarıyla gündemden düşmeyen Deniz Çakır, yeni bir hadsizliğin başrolünde yer aldı. Önceki gün zil zurna sarhoş bir şekilde, İstanbul’daki bir alışveriş merkezinin kafesine giden Çakır, başörtülü kadınlara saldırdı. Oyuncu müsveddesi Çakır, kafede kendi hallerine oturan başörtülü kadınlara, “Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada?” diyerek sözlü tacizde bulundu, kadınların fotoğraflarını izinsiz çekti. Bu çirkin davranış karşısında kafedeki herkes şoke olurken, devreye giren müşteriler ve personel, Çakır’a tepki gösterdi. İyice zıvanadan çıkan Çakır, hiç kimseyi dinlemedi ve hakaret dolu sözlerini sürdürdü.