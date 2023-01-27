Ayvanın daha önce hiç duymadığınız faydaları! Çifte fayda: Ayva kabuğunu sakın çöpe atmayın!

Ayvanın faydaları hakkında bilgi veren Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Ayva besin öğelerinden zengindir. A, C ve B grubu vitaminleri (folat) ile kalsiyum, demir, fosfor, bakır, potasyum, selenyum, çinko ve magnezyum gibi mineraller içerir. Yağdan fakir, liften zengin bir meyvedir" dedi ve ayvanın iyi geldiği hastalıkları açıkladı.

Ayvanın kabuğunu sakın çöpe atmayın! Ayva kabuğu faydaları ile şaşırtıyor!

Uzman Diyetisyen Yıldırım, ayvanın faydalarını şöyle sıraladı: "Mide-bağırsak sağlığı: Çok güçlü antioksidanlar olan polifenolik bileşikler içerir. Bu bileşikler serbest radikallerle savaşıp, yaşlanma sürecini yavaşlatırlar. Aynı zamanda kardiyovasküler hastalıklara ve felç riskine karşı koruma sağlarlar.

Peptik ülserler için kullanılır, ayva balla karıştırılıp tüketildiğinde kolit, diyare, bağırsak enfeksiyonları ve kabızlık için idealdir.

Çin'de özellikle ayva kabuğu ülser tedavisinde, ıslatılmış ve haşlanmış ayva tohumlarından oluşan jöle de göz problemlerini rahatlatmak, mukoza zarı iltihapları ve hatta boğaz ağrılarını tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Bazı çalışmalar ayvanın içerdiği güçlü antioksidanlar ile kötü kanser hücrelerini yok etmeye yardımcı olduğunu ve ayva suyunun stresle mücadele eden bireylerde etkili olduğu yönündedir. Ayva bulantı ve kusmayı engeller, sabah bulantılarını giderici bir meyvedir.

Yapılan bir Japon çalışmasında ayva kabuğundaki anti-viral maddelerin Hepatit A,B ve C'ye neden olan organizmaların büyümesini engellediği saptanmıştır. Ayvadaki vitamin ve minerallerin karaciğer fonksiyonlarını uyardığı ve pankreas yetersizliği tedavisinde de yardımcı rol oynadığı iddia edilmektedir.

Kanser karşıtı: Ayvanın etli kısmını oluşturan astrenjan (sindirim kanalı yoluyla meydana gelen zehirlenmelerde mukozayı büzüştürmek amacıyla kullanılan maddeler) bileşikler tanenler olarak bilinir.

Bu tanenler kateşin ve epikateşindir, kalın bağırsakta kansere neden olan kimyasalları bağlarlar, mukoz membranı kanserlere, divertikülite (mukoza fıtığı) ve inflamatuar (iltihaplı) bağırsak hastalığına karşı korurlar.

Kalp-damar hastalıkları: Ayva yüksek seviyede çözünür lif olan pektin içeriği ile kötü kolesterolü düşürmede yardımcıdır, beraberinde sindirime yardımcı olup, safra taşı oluşumunu azaltır. İyi oranda potasyum içermesi ile kan basıncını düşürmede etkilidir.

Kilo kaybı: Ayva yüksek lif içeriğinden ötürü kilo kaybına fayda sağlar. 100 g taze ayva 57 kaloridir. İdrar söktürücü bir özelliği olduğundan ayva vücutta sıvı birikimini de ortadan kaldırır. Ayvadan reçeller, jöleler, soslar, pudingler, şuruplar ve hatta kekler yapılabilir.

Kış çayı

Ayva kabuklarından; bronşit, zatürre, grip gibi hastalıklardan korunmak için çay hazırlamak mümkündür. Hem oldukça lezzetli olan hem broşları rahatlatan bu çay, bedene enerji de verecektir.

Malzemeler

Ayva Kabukları

10 gram Ihlamur

4-5 adet kuşburnu

1 adet çubuk tarçın

Hazırlanışı

Demliğin içine tüm malzemeler koyulur ve demlik su ile doldurularak 20 dakika kaynatılır. Hazırlanan bu çaydan, her gün sıcak olarak 2-3 bardak içmek gerekir. Tatlandırmak amacı ile bir çay kaşığı bal ile kullanmak mümkündür. Özellikle öksürüğü kesmekte, oldukça işe yarayan bu çay, soğuk kış aylarında en büyük desteğiniz olacaktır.

Ayvanın daha önce hiç duymadığınız faydaları!

Ayrıca sadece ayva yaprağı kaynatılıp içilirse ishali keser. Harareti ve ishali keser. Hazımsızlığı giderir, mideyi ve bağırsağı kuvvetlendirir, ince bağırsak iltihabını giderir. Vücudun gelişmesine yardım eder. Ayva damar sertliğine, karaciğer tembelliğine iyi gelir, tansiyonu düşürür, safrayı düzene sokar.

Yapraklarının çayı kalp ağrılarına iyi gelmekte, sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Meyvesinden yapılan reçel, sindirim sistemi rahatsızlıklarında tedavi edici olarak görev üstlenmektedir.

ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRMEK İÇİN AYVA BİREBİR..

Tereyağında pişirilen ayva; nefes yolu hastalıklarına, müzmin öksürüğe, bronşite ve tüberküloz hastalığına iyi gelmektedir. Ayva çiçeği bal ile macun yapılıp yutulursa, baş ağrısını keser. Ayvayı kaynatarak suyunu çıkarabilir, hem suyunu içerek hem de ayvaları yiyebilirsiniz. Bu öksürüğü hızla keser, bronşlarınızı açar.

-Ayva çiçeği kaynatılıp içilirse, kalp çarpıntısını keser, kalbi kuvvetlendirir, annenin sütünü artırır.

-Ayva kokusu kalp ve dimağı kuvvetlendirir. Ayva hoşafı yaşlıların ayaklarının tutukluk yapmasını giderir. Ayva varise karşı iyidir, yorgunluğu, bitkinliği giderir.

-Ayva hoşafı, ağız yaraları ve akciğer veremine iyi gelir. Gece uyurken ağızdan salya gelmesini önler.

-Ayva yaprağı kaynatılır, suyu ile gargara yapılır, pişmiş yaprakları ile de lapa yapılıp boğaza konursa boğaz ağrısını ve şişliğini giderir.

-Ayva kabuğu veya ayva çekirdeği kaynatılıp içilirse, idrar yolu iltihaplarına iyi gelir. Ayrıca iştah açar, böbrek ve idrar torbası iltihaplarını iyileştirir. Ayva suyu, vücudu terletmek için çok etkilidir.

-Ayva suyu, evham ve vesveseye iyi gelir.

-Burun kanamasını önlemek için buruna ayva suyu çekilir. Ayvanın üzerindeki tüyler, kanayan yere konursa kanamayı durdurur.

-Göz enfeksiyonlarına karşı, ayva yaprağı kaynatılıp, soğuyan suyu ile günde birkaç kez yıkanır.

-Ayva suyu, aşırı adet kanamasını önler, bağırsak kanamalarını keser, dizanteriye karşı çok faydalıdır. Doğumu kolaylaştırmak için ayva suyu ve ayva çekirdeği kaynatılıp içilmelidir. Beyaz -akıntıya karşı ayva yaprağı kaynatılıp aç karnına içilmeli ve haricen yıkanılmalıdır.

-Ağız içi yaraları ve boğaz iltihapları için, kurutulmuş ayvanın suda bekletilmesi ile elde edilen şurup gargara olarak kullanılırsa şifa verir.

-Ayva, böbrek zafiyetine, mide zafiyetine, karaciğer zafiyetine, mide bulantısına, mide ülserine, deniz tutmasına, mide gevşemesi ve mide düşmesine, çok faydalıdır.