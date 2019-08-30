Ayvalık'ta taksiciye sahte para şoku Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde taksiciye sahte para veren şüpheliler yakalandı.

2 yolcuyu Lale Adası'na getiren taksiciye sahte100 lira verildi. Yolcular araçtan indikten sonra paranın sahte olduğunu anlayan taksici durumu polise bildirdi. Ayvalık polisi taksici esnafın şikâyeti üzerine T.Y. ve S.Ç. adlı şüphelileri Lale Adası'nda kiraladıkları evde yakaladı. Evde yapılan aramada 76 adet 100 TL, 8 adet 50 TL, 5 adet 20 TL olmak üzere toplam 8 bin 100 TLsahte para ele geçirildi.

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