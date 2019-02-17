Ayvalık Ziraat Odası’nda başkanlığa Hasan Baysal seçildi

Balıkesir’in Ayvalık Ziraat Odası’nın olağan genel kurul toplantısında tek liste ile gidilen seçimlerde Hasan Kıtay’dan boşalan başkanlık görevine Hasan Baysal seçildi.

Ayvalık Ziraat Odası’nın 35 delegesinden 33’ünün oy kullandığı seçimlerde 1 oyun geçersiz sayıldı.

Buna göre, Ayvalık Ziraat Odası Meclisi’nin asil üyeleri; Hasan Baysal, Bilgin Sevim, Mete Altan, Mahmut Oral, Ali Sevindik, Ramazan Seller, Veysel Karaman, Ersan Adli, Mehmet İvgin, Önder Gokaşan, Serdar Çobanoğlu, Turhan Baran, Hakan Nazlı, Murat Baygın, Tolga Akman,Ramazan Dallıoğlu,Uğur Çaycılar ve Turgay Demirlenk seçildi.

Seçimin ardından açıklamada bulunan Ayvalık Ziraat Odası’nın çiçeği burnunda başkanı Hasan Baysal, oda delegelerinin kendisine ve ekip arkadaşlarına göstermiş olduğu teveccühe teşekkür etti.

Başkan Baysal, hedeflerinin Ayvalık ve Gömeç kırsalında faaliyet gösteren tüm ziraatçıların sorunlarının çözülebilmesine yönelik projeler üretip, bu projeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Bölgedeki çiftçi ve köylülerin problemlerinin çözümlenmesine ilişkin yoğun bir çalışma yürüteceklerini açıklayan Hasan Baysal, Ayvalık zeytin ve zeytinyağını da hak ettiği zirveye taşıyabilmek için ellerinden gelebilecek tüm gayreti göstereceklerinin altını çizdi.