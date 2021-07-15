Ayvalık Belediye başkanı hangi partiden? Ayvalık seçim sonuçları Ayvalık belediye başkanı kim?

Türkiye 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimler için sandık başına gitti. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre, AK parti 15 büyükşehir, 24 il ve 535 ilçeyi kazanırken, CHP 11 büyükşehir, 10 il ve 191 ilçeyi kazandı. İYİ Parti 19 ilçe, MHP 1 büyükşehir, 10 il ve 145 ilçe, HDP 3 büyükşehir, 5 il ve 50 ilçeyi kazandı.

Ayvalık Belediye başkanı hangi partiden?

31 Mart 2019 Ayvalık seçim sonuçlarına göre, DP adayı Mesut Ergin yüzde 39,78, CHP adayı Rahmi Gencer yüzde 38.13, MHP 19,43 oy aldı. Ayvalık Belediye başkanı DP'dendir.

Mesut Ergin kimdir?

Mesut Ergin, 1969 yılında Ayvalık’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ayvalık’ta yapıp, lise eğitimimi Balıkesir’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olup, ekonomist olarak lisans diplomasını aldı. Bir süre İngiltere’de dil eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönüp 2009 yılına değin özel sektörde yönetici olarak çalıştı. 2009-2014 yılları arasında Büyükşehir Yasası ile kapatılan Ayvalık Küçükköy Beldesi’nin son belediye başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ayvalık Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.