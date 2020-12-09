  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Ayvalı et sote nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ayvalı et sote nasıl yapılır?

Ayvalı yemek tarifleri | Ayva son derece faydalı meyvelerden biridir. Sağlıklı olmasının yanı sıra lezzetiyle meşhur ayva Osmanlı'dan bu yana pek çok yemekte kullanılıyor. Peki, ayvalı et sote olur mu? | Ayvalı et sote tarifi | Etli ayva yemeği | Ayva bulunan yemek tarifleri

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:06:00 -
Ayvalı et sote nasıl yapılır?

Havaların soğumasıyla birlikte tezgahlara yerini almaya başlayan ayva son derece sağlıklı bir meyvedir. Ölçülü tüketildiğinde kalp, beyin ve bağırsak sağlığı için son derece faydalı olan ayvadan leziz yemekler de hazırlayabilirsiniz. Peki, ayvadan hangi yemekler yapılır? | Ayvalı pilav, ayva tatlısı, ayva dolması ve etli ayva sote en meşhur tariflerdendir. Biz sizler için bugün ayvalı et sote tarifini derledik. İşte, ayvalı et sote tarifi

Ayvalı et sote tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy ayva
  • 2 adet soğan
  • 2 adet havuç
  • 800 gram dana kuşbaşı
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet çubuk tarçın
  • Tuz
  • Karabiber
  • Yenibahar

Ayvalı et sote nasıl yapılır?

Tarifi hazırlamaya havuçları ve soğanları doğrayarak başlayın.

Havuçları yarım ay şeklinde kesin. Soğanları ise dört eşit parçaya bölün.

Ayvaları yıkayıp kabuklarını soyun.

Ayva çekirdeklerini çıkarın. Ayvayı ince ince dilimleyin.

Bir tencerenin içerisine yağı alın ve eti kavurun.

Etleri mühürledikten sonra sırasıyla tencereye ayva, havuç ve soğanları alıp soteleme işlemini sürdürün.

Son olarak baharatları ve sıcak suyu ekleyin.

Ocağın altını kısın ve yemeği pişmeye bırakın.

40-45 dakika pişirdiğiniz yemeği ardından fırın tepsisine alın.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yemeğinizi 15-20 dakika daha pişirin.

Afiyet olsun.

Ayva dolması nasıl yapılır?
Ayva dolması nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Ayva dolması nasıl yapılır?

Ayvalı kurabiye nasıl yapılır?
Ayvalı kurabiye nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Ayvalı kurabiye nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaptırım zirvesi öncesi Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
Dünya

Yaptırım zirvesi öncesi Merkel'den flaş Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye yönelik yaptırımların konuşulacağı AB Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada "Türkiye ile mü..
Büyük şok: BAE ve Hafter hesap verecek! Harekete geçtiler
Dünya

Büyük şok: BAE ve Hafter hesap verecek! Harekete geçtiler

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ‘Black Shield' firması tarafından Sudanlı gençlerin, Libya'da iş imkanı vaat ederek, dolandırıldıkları g..
Yunan medyası duyurdu: Türkler test etti, gizlecekler
Dünya

Yunan medyası duyurdu: Türkler test etti, gizlecekler

Türkiye'nin F-16 Uçağı Elektronik Harp Podu (EHPOD) Sistemi Geliştirilmesi Projesi, Yunan basınında gündeme oturdu.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay