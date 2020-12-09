Havaların soğumasıyla birlikte tezgahlara yerini almaya başlayan ayva son derece sağlıklı bir meyvedir. Ölçülü tüketildiğinde kalp, beyin ve bağırsak sağlığı için son derece faydalı olan ayvadan leziz yemekler de hazırlayabilirsiniz. Peki, ayvadan hangi yemekler yapılır? | Ayvalı pilav, ayva tatlısı, ayva dolması ve etli ayva sote en meşhur tariflerdendir. Biz sizler için bugün ayvalı et sote tarifini derledik. İşte, ayvalı et sote tarifi

Ayvalı et sote tarifi

Malzemeler:

2 adet orta boy ayva

2 adet soğan

2 adet havuç

800 gram dana kuşbaşı

1 su bardağı sıcak su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet çubuk tarçın

Tuz

Karabiber

Yenibahar

Ayvalı et sote nasıl yapılır?

Tarifi hazırlamaya havuçları ve soğanları doğrayarak başlayın.

Havuçları yarım ay şeklinde kesin. Soğanları ise dört eşit parçaya bölün.

Ayvaları yıkayıp kabuklarını soyun.

Ayva çekirdeklerini çıkarın. Ayvayı ince ince dilimleyin.

Bir tencerenin içerisine yağı alın ve eti kavurun.

Etleri mühürledikten sonra sırasıyla tencereye ayva, havuç ve soğanları alıp soteleme işlemini sürdürün.

Son olarak baharatları ve sıcak suyu ekleyin.

Ocağın altını kısın ve yemeği pişmeye bırakın.

40-45 dakika pişirdiğiniz yemeği ardından fırın tepsisine alın.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yemeğinizi 15-20 dakika daha pişirin.

Afiyet olsun.