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Aktüel

Ayvacık’ta kablo hırsızlığı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Türk Telekom’a ait 560 kilogram bakır tel çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:40:38 -
Ayvacık’ta kablo hırsızlığı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Türk Telekom’a ait 560 kilogram bakır tel çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Gelen ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tartışık ve Pınardere mevkilerinde Türk Telokom’a ait 3 ayrı ‘Enerji ve Nakil Kablo Hırsızlığı’ ile ilgili olarak bölgedeki kameraları inceleme altına aldı. Yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren şahsın kimlik, adres ve eşkal bilgileri tespit edildi.


Hurdacı olduğu belirlenen Z.Y. isimli hırsızlık zanlısının Küçükkuyu Beldesi’nde bulunan iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler, iş yeri ve arabada yaptıkları aramada, 2 bin 100 metre uzunluğunda eritilmiş vaziyette 506 Kilo Bakır tel ele geçirildi.


Ele geçirilen mallara el konulurken, Z.Y. isimli hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

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