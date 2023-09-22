Ayva yaprağı: Soğuk algınlığı için virüs yakan tarif! Dikkat, çok iyi geliyor: Aft ve yaraları patır patır döküyor!

İnsanların önemsemediği bu faydalı yaprak aslında insan vücudu için çok faydalıdır. Faydalarını öğrendikten sonra artı bu yapraktan vazgeçemeyeceksiniz. Bitki çaylarının faydaları nelerdir?, Ayva yaprağının faydaları nelerdir?, Ayva yaprağı çayının faydaları nelerdir?, Bitki çayları nasıl kullanılır?, Ayvanın faydaları nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…

Ayva Yaprağının Faydaları

-Özellikle mevsim geçişlerinde sıklıkla görülen soğuk algınlığına karşı iyi gelir ve belirtilerini de azaltmaktadır.

-Kronik uykusuzluğa ve uyku düzeninin normale dönmesini de sağlamaktadır.

-Kadınların özel günlerinde görülen ağrıların azalmasın ve yok olmasını da sağlamaktadır.

-Bağırsakların bozulmasıyla görülen ishalin kesilmesi ve normale dönmesini sağlamaktadır.

-Ilık şekilde içerisine bir şey katılmadan tüketildiği zaman ses tellerini yumuşatır ve ses kısıklığına iyi gelerek ses kısıklığını da önlemektedir.

-Yüksek kan şekerini düşürerek kan şekerini dengelemektedir.

-Ayva yaprağının çayı özellikle öksürüğe karşı oldukça etkilidir. Kısa sürede öksürüğün azalmasını ve yok olmasını sağlamaktadır. Ayrıca kuru öksürüğe karşı da etkilidir.

-Ağız içerisinde olan yaraların yani aftların yok olmasını da sağlamaktadır.

-Düzenli olarak tüketildiği zaman cilt hücrelerini yenilemektedir.

-Özellikle yemeklerden sonra görülen hazımsızlığı giderir ve hazımsızlığı önlemektedir.

-Bronşitin olduğu dönemlerde düzenli olarak tüketildiği zaman bronşitin hızla iyileşmesini sağlamaktadır.

-Ciltte bazı sebeplerden dolayı oluşan akne ve sivilce gibi problemlerin azalmasını ve yok olmasını da sağlamaktadır.

-Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı da korumaktadır.

-Sindirim sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

-Ayrıca ayva yaprağı göz kuruluğuna karşı da etkilidir.

-Böbreklerin düzenli olarak çalışmasını da sağlamaktadır.

-Kansızlık için de doğal bir tedavidir.

-Vücudu rahatlatarak stresi azaltmaktadır.

-Vücudun güzelleşmesini de sağlamaktadır.

-Mide rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir. Özellikle mide ülserine karşı da faydalıdır.

"Ayva, antiviral (virüslere karşı) özelliklere sahiptir, antiseptik (mikropkıran)'dır. Soğuk algınlığı, grip ve diğer viral patojenlere karşı koruma sağlar. C vitamini, bakır, demir, potasyum ve magnezyum içeriği ile ayva bağışıklığı güçlendirir, inflamasyonu azaltır ve vücudu viral saldırılara karşı korur.