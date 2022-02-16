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Siyaset Aytuğ Atıcı’dan "çürük meyve" riyakarlığı
Siyaset

Aytuğ Atıcı’dan "çürük meyve" riyakarlığı

Türk halkının yıllardır sadece muhalefeti layık gördüğü CHP'nin eski milletvekili Aytuğ Atıcı, vatandaşa ezik, çürük meyveleri “ekonomik meyve” adı altına satmaya çalışan market sahibini eleştirmek yerine konuyu AK Parti hükümetine bağladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 17:26:00 -
Aytuğ Atıcı’dan "çürük meyve" riyakarlığı

 yeniakit  Ankara 

CHP’liler sırf AK Parti iktidarına olan düşmanlıkları yüzünden her türlü fırsatta erken seçim naraları atmaktan vazgeçmiyorlar.

AK Parti hükümetinin zincir market sahiplerinin fahiş zam furyasını durdurmak adına ekonomide yaptığı düzenlemeleri göz ardı eden CHP'nin eski milletvekili Aytuğ Atıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda halka ezik, çürük meyve satan markete tepki göstermek yerine AK Parti hükümetini eleştirdi.

Atıcı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin çürük ekonomi modeli raflara da yansıdı. Halkımızı bu muameleye maruz bırakan iktidarın basiretsizliğine gerekli cevap sandıkta tokat gibi verilecek. #erkensecimşimdi"

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