0553 313 94 23

AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları Köşk’te devam etti

Aydın Ticaret Odası’nın (AYTO) 115.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:53
AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları Köşk’te devam etti

Aydın Ticaret Odası’nın (AYTO) 115. yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı Gündem Ekonomi toplantılarının ikincisi Köşk İlçesinde gerçekleştirildi.


Temmuz ayında Koçarlı ilçesinde ilki yapılan gündem ekonomi toplantılarının ikincisi Köşk ilçesinde AYTO üyelerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Koçarlı’da olduğu gibi Köşk ilçesinde de toplantıya katılan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Köşk’ün kendi ekonomisini kalkındırarak önce Aydın’ın sonra da Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlayacağına inancının tam olduğunu belirtti.



Toplantıda bir konuşma yapan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Aydın Ticaret Odası’nın Gündem Ekonomi başlıklı böyle bir toplantı ile kamu ve özel sektörü bir araya getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ekonominin Türkiye’nin can damarı olduğunun altını çizen Güler, “Yatırım yapan, istihdam sağlayan herkesi yürekten kutluyorum, dedi.



Toplantının açılış konuşmasını ve Köşk İlçesinin ekonomik röntgenini içeren bir sunum gerçekleştiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ise, “Amacımız Köşk İlçesinde yer alan Aydın Ticaret Odası üyelerinin ekonomilerine katkı yapmak” dedi.


Aydın’da kamu erkinin en tepesinde bulunan Vali Yavuz Selim Köşger’in gündem ekonomi toplantılarında yanlarında olduğunu belirten Ülken, “Üyelerimiz ile kamu erklerinin tüm temsilcilerini bir araya getirdiğimiz bu toplantılarda her zaman yanımızda olan iş dünyası dostu olarak gördüğüm Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte üyelerimizin sorunlarına, problemlerine ve ihtiyaçlarına çözüm getirmeye çalışacağız. İlkini Koçarlı’da gerçekleştirdiğimiz toplantılarda gündem ekonomi diyoruz. Neden gündem ekonomi, çünkü ekstrem bir durum olmazsa ülkemizde uzunca bir süre seçim yok. Seçimin olmadığı süreçlerde ekonomik konuları konuşmanın daha çok ses getirdiğini başından beri ifade ediyoruz. Bu nedenle kanun çıkarma yetkimizin olmadığı, yönetmelik değiştirme yetkimizin olmadığı bir durumda siz üyelerimiz adına lobi çalışmaları yapıyoruz. Siz üyelerimizin hak ve menfaatleri için baskı grubu rolümüzü yerine getiriyoruz. Bugün burada yerel erklere başka toplantılarda da hükümet yetkililerine sizin talep ve beklentilerinizi iletiyoruz. İletmekle de kalmıyor takipçisi oluyoruz. Toplantıya geçmeden önce mesaisi bittikten sonra burada bizimle birlikte olan tüm kamu kurumu müdürlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.



Konuşmaların ardından Köşk İlçesindeki üyelerin sorun ve beklentileri kamu erkleri ile paylaşıldı. Aydın Ticaret Odası Gündem Ekonomi toplantılarını, kendi sorumluluk alanında bulunan 6 ilçeyi tamamladıktan sonra merkez ilçede tüm raporun paylaşılacağı Gündem Ekonomi Aydın toplantısı ile tamamlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SUBÜ mühendisliklerine staj ödemesi
    1. SUBÜ mühendisliklerine staj ödemesi
    2. "ABD'yi Türkiye'de temsil etmekten..
    3. Kayıt alması gerekirken alışveriş..
    4. AK Partili isim 'Aktif terörist..
    5. Bolu’da işe geri alınan 18 belediye..
    6. Söke’de baharat yüklü kamyon devrildi
    7. HDP'den Saadet Partisine ziyaret
    8. Silahlı saldırıda hayatını kaybedenler..
    9. Firari hırsız yakalanarak cezaevine..
    10. İdlib'de Esed Rejimi ve Rusya..
    11. Bayburtspor’a ilk destek belediye..
    12. Servis otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı
    13. Çorum Belediyesi’nden Kadeş Çocuk..
    14. Kocaeli’de zararlı böceklerle mücadele..
    15. AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları..
    16. "Akif" belgeseli için geri sayım!
    17. İdama mahkum edilen eski cumhurbaşkanı..
    18. Türk anonsöre Dünya Kupası'nda görev
    19. Çatı arasında mahsur kalan kedi..
    20. Kaymakam Pişkin, “Verimi yüksek olan..
    21. Murzioğlu: “8 milyon liralık Cazibe..
    22. Kayıp yaşlı adam 40 metrelik uçurumda..
    23. Adana'da tarihi eser kaçakçılığı..
    24. "Manisa Futbol Kulübü" tanıtıldı
    25. Başkan Oral’dan 30 Ağustos Zafer..
    26. İçki satışı yapan işyerleri denetlendi
    27. "Mutlu şehir" bu yıl turizmde "mutsuz"
    28. Esed rejimi ve Rusya'nın..
    29. Kavaklılar Saralan Mahallesi..
    30. TBMM Başkanı Şentop’tan Şule Yüksel..
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...
    Ahmet Davutoğlu kimlerle toplantı yapıyor? İşte o isimler...