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Ekonomi

Aytemiz ve Şahsuvaroğlu Grup avantajlı akaryakıt alım anlaşması imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:41:53 -
Aytemiz ve Şahsuvaroğlu Grup avantajlı akaryakıt alım anlaşması imzaladı

İZMİR (AA) - Aytemiz, otomotiv sektörünün önde gelen firmalarından Şahsuvaroğlu Grup'la yaptığı anlaşmayla SsangYong araç kullanıcılarına avantajlı akaryakıt alım imkanı sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz, Şahsuvaroğlu Grup'un Türkiye distribütörü olduğu SsangYong markası için önemli bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında SsangYong araç satın alan ya da hali hazırda sahip olan kullanıcılar, Aytemiz kartlarıyla anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından avantajlı akaryakıt alımı yapabilecek. Araç sahipleri SsangYong’un tüm satış ve servis noktalarından Aytemiz kartlarını temin edebilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Özge Kansu Gökçek, normalleşme döneminde tüm sektörlerin yavaş yavaş canlanmaya başladığını ifade etti.

Gökçek, Aytemiz olarak farklı firmalarla yapılan iş birlikleri sayesinde sektördeki bu canlanmanın daha da hız kazanacağına inandıklarını kaydederek, "Aytemiz kart özelinde, sektöründe öncü birçok kurum ve kuruluşla iş birliği gerçekleştiriyoruz. Şimdi ise SsangYong markası ile iş birliklerimize bir yenisini daha eklemenin memnuniyetini yaşıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Şahsuvaroğlu Grup Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu da Güney Kore’nin ilk 4x4 SUV üreticisi olan SsangYong markasını 2007'de Türkiye'ye getirdiklerini belirterek, "Markamızı tercih eden müşterilerimiz için, ülkemizin en değerli akaryakıt şirketlerinden biri olan Aytemiz ile iş birliğine giderek avantajlı yakıt alımı sağlayan özel bir kampanyaya imza atmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu iş birliğinin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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