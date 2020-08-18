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Spor Aytemiz Alanyaspor'un Erzurum kampı
Spor

Aytemiz Alanyaspor'un Erzurum kampı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 21:17:08 -
Aytemiz Alanyaspor'un Erzurum kampı

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'da günü çift antrenmanla tamamladı.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanda sabah kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde akşam antrenmanına çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından tam sahada çift kale maç oynadı.

Aytemiz Alanyaspor, Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ile yarın gerçekleştireceği hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.


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