  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Aytemiz Alanyaspor'un Erzurum kampı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 21:53:16 -
Aytemiz Alanyaspor'un Erzurum kampı

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'da günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki sabah antrenmanında kuvvet ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Günün ikinci antrenmanında ise futbolcular, koşu ile dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
RUSEN Başkanı Salih Yılmaz uyardı: Türkiye o ülkeye dikkat etmeli
Dünya

RUSEN Başkanı Salih Yılmaz uyardı: Türkiye o ülkeye dikkat etmeli

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, İsrail ile BAE arasında yapılan anlaşmayla ilgili çarpıcı uyarılar yaptı. Yılm..
İstanbul'daki dansözlü yat partisinde rezalet görüntüler! Ne maske ne de sosyal mesafe var
Gündem

İstanbul'daki dansözlü yat partisinde rezalet görüntüler! Ne maske ne de sosyal mesafe var

Son haftalarda yeniden artışa geçen koronavirüs vakaları korkuturken İstanbul Boğazı’nda yat partileri düzenlenmeye devam ediyor. Lüks tekne..
Yeniden Refah Partisi harekete geçti: Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka hesap verecek!
Gündem

Yeniden Refah Partisi harekete geçti: Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka hesap verecek!

Yeniden Refah Partisi, toplumu ayrıştıran ve düşmanlığa sevk eden CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın erkeklere hakaret etmesinin a..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı