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Spor

Aytemiz Alanyaspor, gruplar halinde antrenmanlara başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 19:22:54 -
Aytemiz Alanyaspor, gruplar halinde antrenmanlara başladı

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını evden sürdüren futbol takımı, sahaya indi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne gelerek çalışmalarını gerçekleştiriyor.

İdmanın ilk gününde futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık parkurunda topla çalışma yaptı.


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