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Spor Aytemiz Alanyaspor gibi kalecisi Marafona da zirvede
Spor

Aytemiz Alanyaspor gibi kalecisi Marafona da zirvede

Sezona iyi bir başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor kadar, kalecisi Marafona da performansıyla dikkati çekiyor - Portekizli file bekçisi, Süper Lig'in en az gol yiyen kalecisi konumunda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:09:29 -
Aytemiz Alanyaspor gibi kalecisi Marafona da zirvede

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor'un kalecisi Jose Marafona, geride kalan 9 haftadaki performansıyla ön plana çıktı.

Marafona, bu sezon ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda. Portekizli kaleci, oynadığı 9 maçın 6'sında kalesini gole kapadı.

Ligde şu ana kadar kalesinde sadece 3 gol gören tecrübeli eldiven, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında kalesinde birer gol gördü.

Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında gol yemeyen Marafona, 9 maçın tamamında da sahada 90 dakika yer aldı.

Portekiz'in Braga ekibinden 1 Temmuz 2019'da Aytemiz Alanyaspor'a gelen tecrübeli kaleci, 2019-2020 Süper Lig sezonun ilk 9 haftasında ise kalesinde 11 gol görmüştü. Marafona aynı sezonda çıktığı ve 90 dakika boyunca yer aldığı 33 maçta ise toplam 35 gol yemişti.


- Avrupa'da da en az gol yiyen takımlar arasında


Aytemiz Alanyaspor, Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de mücadele eden birçok önemli kulübü savunmada gösterdiği başarıyla geride bıraktı.

Bu sezon oynadığı 9 maçta sadece 3 gol yiyen Alanyaspor'u, söz konusu takımlar arasında İspanya La Liga'dan Atletico Madrid geride bıraktı. La Liga'da ikinci sırada yer alan Atletico Madrid, 9 maçta kalesinde 2 gol gördü. La Liga lideri Real Sociedad ise 11 maçta 5 gol yedi.

İtalya Seri A'da ise lider Milan 9 maçta 8 gol, dördüncü Juventus ve yedinci sırada yer alan Verona ise yedişer gol ile ligin en az gol yiyen takımları oldu.

İngiltere Premier Lig'inde lider Tottenham ise 10 maçta 9 gol yedi.

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain ve Lille 12 karşılaşmada kalelerinde sekizer kez gole engel olamadı.

Bundesliga'da da ikinci sıradaki Leipzig, 9 maçta 6 gol ile ligin en az gol yiyen takımı oldu. Lider Bayern München ise ağlarında 13 gol gördü.

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