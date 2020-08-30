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Spor Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'tan Ahmet Gülay'ı kiraladı
Spor

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'tan Ahmet Gülay'ı kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 14:23:06 -
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'tan Ahmet Gülay'ı kiraladı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ahmet Gülay'ı kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor, Brezilyalı stoper Welinton De Souza'ya karşılık Beşiktaş'tan bonservisiyle kadrosuna kattığı Fatih Aksoy'dan sonra şimdi de 17 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı kiraladığını duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ahmet Gülay ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır" ifadesine yer verildi.

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