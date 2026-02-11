AYT ve TYT Sınav Ücretleri Büyükşehir Belediyesi'nden

Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, yetim öğrenciler ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kurslarda eğitim gören üniversite adaylarının sınav giriş ücretlerini karşılayacak. Uygulama ile hem öğrencilerin hem de ailelerin sınav sürecindeki maddi yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

Eğitim alanında her zaman öğrencilerin yanında olan Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu destekle gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sunmayı ve şehrin eğitim seviyesinin yükselmesine destek olmayı hedefliyor.

ÖĞRENCİ VE VELİLER DESTEKTEN NASIL FAYDALANACAK

Yükseköğretim sınav ücretlerinin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasını isteyen öğrenciler;

TYT ve/veya AYT sınav giriş ücretlerini yatırdıktan sonra, ödeme yaptıklarına dair dekont (makbuz) ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye binası karşısında bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne 10-25 Şubat 2026 tarihleri arasında şahsen müracaat ederek, ödemiş oldukları sınav giriş ücretlerini geri alabilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

Sınav ücret desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, sınav ücretini yatırdıktan sonra aşağıda belirtilen belgelerle başvuruda bulunmaları gerekiyor:

Yetim öğrenciler için; Nüfus kayıt örneği

Malatya Büyükşehir Belediyesi kurslarında eğitim gören öğrenciler için; Kurs kaydını gösteren belge gerekiyor.

Tüm başvurular için; Sınav ücretinin ödendiğine dair dekont ile birlikte 10-25 Şubat tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne şahsen başvurabilecekler.