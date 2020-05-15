Aysu’nun hayali gerçek oluyor

Edirne’de, kızlarının tekrar ayağa kalkabilmesi için 7 bin lira değerindeki walker destekleyicisini alamayan ailenin yardım çağrısı haberine destek çığ gibi büyüdü ve ailenin ihtiyacı karşılandı.

Uzunköprü’nün Habib Hoca Mahallesi’nde yaşayan dört çocuklu Caymaz ailesinin çocuklarından biri olan Aysu’ya henüz anne karnındayken beyin omurilik sıvısının beyindeki boşluklarda birikmesi ve kafa içindeki basıncı artırmasıyla ortaya çıkan "hidrosefali" ve fetal omurilik kanalının tamamen kapanmaması nedeniyle "spina bifida" tanısı konuldu.

2013 yılında gözlerini dünyaya açan Aysu, 7 yaşına kadar 3 ameliyat geçirdi. Ailesinin sevgisiyle hayata tutunmaya çalışan Aysu, ailesinin 4 yıl önce bir medikalde yaptırdığı walker ile ayağa kalkıp adım atmaya başlamışken bugünlerde ise walkerin küçük gelmesi ve Aysu’nun ayaklarına uymaması nedeniyle Aysu tekrar tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

Anne yardım istedi

Aysu’nun ayağa kalkabilmesi için 4 yıl önce Edirne’de bir medikalde walker yaptırdıklarını söyleyen anne Aynur Caymaz, biricik kızları Aysu’nun büyümesiyle birlikte artık walkerin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, Aysu’nun tekrar ayağa kalkabilmesi için yeni walker yapılması gerektiğini ve bunun da maliyetinin yaklaşık 7 bin lira olduğunu ifade ederek yardım istedi.

Yardım çağrısına kayıtsız kalmadılar

Anne Aynur Caymaz’ın yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Edirne’de bulunan bir medikal sahibi indirim yaparak walkerı 5 bin 400 liraya yapacağını açıkladı. Uzunköprülü bir aile de yardımda bulunarak walkerın yapılmasını sağladı.

Caymaz ailesinden teşekkür

İHA’nın haberinin ardından Türkiye’nin çeşitli yerlerinden çok sayıda hayırsever vatandaşın aradığını ifade eden anne Aynur Caymaz, walker ihtiyaçlarının karşılandığını ve başka ihtiyaçlarının olmadığını belirterek herkese teşekkür etti.

Kaymakamlıktan ziyaret

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan’ın talimatıyla, Caymaz ailesinin ziyaret edildiği ve her türlü desteğin sağlanması için talimat verildiği de açıklandı.