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Gündem Aysun Özbek Ayhan yıllar sonra konuştu: "Örtümden sebep kızımı almadılar"
Gündem

Aysun Özbek Ayhan yıllar sonra konuştu: "Örtümden sebep kızımı almadılar"

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Eski milli voleybolcu Aysun Özbek Ayhan, katıldığı yayında başından geçen ayrımcılığı gözler önüne sererek "Küçük kızım voleybola başladı, önce Vakıfbank'a gittim ama örtümden sebep kızımı almadılar" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. 2008 yılında tesettüre girmesinin ardından laikçi çevrelerin ve medya figürü Uğur Dündar'ın hedefi haline gelen Ayhan, yaşadığı engellemelere dikkat çekti.

2008 yılında voleybolu bırakıp tesettüre girdiği gerekçesiyle başta vesayetçi Uğur Dündar olmak üzere laikçilerin saldırılarını maruz kalan Aysun Özbek Ayhan, yıllar sonra başından geçen bir olay anlattı. Ayhan, kendi başörtüsünden dolayı kızının voleybol kulübüne kabul edilmediğini söyledi.

Voleybol kariyerini noktalandırıp tesettüre girdiği dönemde vesayetçi odakların ve medyadaki uzantılarının linç girişimlerine maruz kalan eski milli sporcu Aysun Özbek Ayhan, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“AMA ÖRTÜMDEN SEBEP KIZIMI ALMADILAR"

Aysun Ayhan: "Küçük kızım da voleybola başladı. Eczacıbaşı'nın altyapısında şu anda antrenmanlara başladı. Önce Vakıfbank'a gittim. Ama örtümden sebep kızımı almadılar" dedi. Ayhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"2008’de Cumhurbaşkanımız Erdoğan arattırıp bir ihtiyacımın olup olmadığını sordurmuştu. 'Kızımızın yanındayız’ dendi, sağ olsunlar desteklemişlerdi.”

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