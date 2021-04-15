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Medya Aysun Kayacı'dan pişmanlık itirafı
Medya

Aysun Kayacı'dan pişmanlık itirafı

Yıllar önce söylediği "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözüyle ilgili konuşan Aysun Kayacı, pişman olduğunu belirterek "O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım. Söylediğim anda da pişman oldum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 15:07:00 -
Aysun Kayacı'dan pişmanlık itirafı

Yıllar önce kullandığı "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" ifadesiyle ilgili konuşan Aysun Kayacı, pişman olduğunu itiraf etti.

"Yeter artık, düşsünler yakamdan. O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım. Programda çevre politikaları konuşurken söylemiştim. Söylediğim anda da pişman oldum" diyen Kayacı sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün 41 yaşındayım. Bambaşka, sakin bir hayatım var. Yılın 2-3 ayını Türkiye'de geçiriyorum. Ülkemi, insanlarımı çok seviyorum. Kimsenin işiyle, diniyle, diliyle ilgili söz söyleyecek biri değilim. O sahte hesaptan insanların inancı, işi gücü eleştiriliyor. Cumhurbaşkanı'na bile hakaret ediliyor. Ben böyle biri değilim. Ben inançlı biriyim. Neden insanların inancıyla dalga geçeyim?"

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