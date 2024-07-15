Ayşenur Arslan'dan tepki çeken başıboş köpek mesajı!

Türkiye'nin kronikleşen sorunu başıboş köpekler toplum hayatını tehdit etmeyi sürdürüyor.

Vatandaşların şikayetlerine duyarsız kalmayan iktidar başıboş köpek sorununu çözmek için harekete geçerken, sözde hayvanseverler ise tasarının yasalaşmaması için elinden geleni yapıyor.

Ayşenur Arslan da sokak köpeklerine ilişkin tepki çeken bir mesaj paylaştı.

Başıboş köpeklerden dolayı zarar gören kadınları, çocukları görmezden gelen, Mahra Melin Pınar'dan da utanmayan Ayşenur Arslan, sosyal medya hesabından şunları söyledi:



Dünyayı bazı insanlardan daha çok hak eden dostlarımızı rahat bırakın. Yasayı geri çekin.



ÖNE ÇIKAN VİDEO