Ayşenur Arslan'a RTÜK'ten 'TMT' tokatı!

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Kıbrıslı kumarhaneci, Sedat Peker'in hasmı Halil Falyalı'nın ölümüne ilişkin Halk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Ayşenur Arslan, "Halil Falyalı kendini TMT, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın üyesi olarak tanıtırdı. Türk Mukavemet Teşkilatı, Ada'da ve yakın interlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, bir yarı resmi bir oluşumdu." ifadelerini kullanmıştı.

Arslan'ın EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alması sert tepkileri de beraberinde getirdi.

TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli, Arslan'ın kınadığı mesajında, "Kıbrıs Türk halkına bir devlet armağan eden TMT’yi 'illegal' ve/veya 'suikastçı' olarak nitelemenizi protesto ediyor, protestodan da öte, bu kutsal dava uğruna toprağa düşen binlerce kahraman şehidimiz, şehitlerimizin eşleri ve çocukları, şehit analarımız, yiğit gazilerimiz ve bu uğurda canını fedakârca ortaya koyup ebediyete göçmüş olan tüm kahraman Mücahitlerimiz adına sizi lânetliyoruz." demişti.

RTÜK'ten oy çokluğuyla ceza!

RTÜK, Arslan’ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, 5 kez de program durdurma cezası verdi. Ceza kararı RTÜK üyelerinin oy çokluğuyla alındı.