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Medya Ayşenur Arslan Prof. Erbaş'ı böyle hedef aldı! 'Gezi davasında ceza alanları hutbede niye anmadınız?'
Medya

Ayşenur Arslan Prof. Erbaş'ı böyle hedef aldı! 'Gezi davasında ceza alanları hutbede niye anmadınız?'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hutbe üzerinden hedef alan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan akıllara zarar ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 18:50:00 - 2022-05-02 19:04:00

 Yeniakit.com.tr 

Süleymaniye Camisi'nde Ramazan Bayramı hutbesi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbenin bir bölümünü İngilizce irat etti.

Sakandal çıkışları ile gündemden düşmeyen Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Prof. Erbaş'ı bugünkü hutbesi üzerinden hedef aldı.

Ayşenur Arslan, akıllara zarar ifadeler kullanarak, hutbede Gezi Parkı davasında ceza alanların niye anılmadığını sordu.

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