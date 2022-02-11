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Gündem Ayşenur Arslan muhalefete yüklendi! "Böyle yaparsanız gider denize girerim..."
Gündem

Ayşenur Arslan muhalefete yüklendi! "Böyle yaparsanız gider denize girerim..."

TMT hakkında rezil ifadeler kullanan CHP yandaşı sözde gazeteci Ayşenur Arslan, gelen tepkilerin ardından kendisine destek olmadıkları gerekçesiyle muhalefete yüklendi. Arslan, "Ben giderim kafamı dinlerim, denizime girerim ama bu ülkede ya hep beraber olacağız ya hiçbirimiz kurtulamayacağız bunu bilin" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 15:27:00 - 2022-02-11 15:29:17
Ayşenur Arslan muhalefete yüklendi! "Böyle yaparsanız gider denize girerim..."

CHP yandaşı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, Kıbrıs’ın Kuvayi Milliye’si "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT)" hakkında Rum ağzıyla konuştu. Arslan, TMT hakkında "illegal" ve "suikastçı" bir örgüt olarak tanımladı.

Arslan’ın sözleri dünya genelindeki Türklerin kanına dokundu!.. Büyük infiale neden olan skandal ifadelerin ardından tepkiler peş peşe geldi.

Tepkilerin ardından Ayşenur Arslan, kendisine destek çıkmadıkları gerekçesiyle muhalefeti hedef aldı.

Arslan, "Ben giderim kafamı dinlerim, denizime girerim ama bu ülkede ya hep beraber olacağız ya hiçbirimiz kurtulamayacağız bunu bilin" ifadesini kullandı.

CHP yandaşı sözde gazeteci şunları söyledi:

"Beni yalnız bırakırsanız en fazla ne olur biliyor musunuz? 6 ila 2 yıl ortasını 1 yıl bulurlar yatarı 6 aydır falan... Sonra alır başımı giderim bende o kadar kahraman, deli falan değilim.

Muhalefete seslenmek için söylüyorum. Kendimi acındırmak için söylemiyorum. Ben giderim kafamı dinlerim, denizime girerim ama bu ülkede ya hep beraber olacağız ya hiçbirimiz kurtulamayacağız bunu bilin. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. CHP'den İYİ Parti'den Saadet'ten Gelecek Partisi'nden oradan buradan bana değil Halk TV'ye, düşünce ifade özgürlüğüne destek olmazsa.... 'O da öyle hassas meselelere girmeseydi...' Biz gazeteciler hassas meselelere gireriz. Bugün öyle bir hale getirdiler ki kendi kendimize kafamıza bekçi yerleştiriyoruz, otosansür uyguluyoruz. Türkiye Gazetesi'nin manşeti 'Adaları tartışırız' bir düşündüm gündeme getireyim mi getirmeyeyim mi hala düşünüyorum. Söyleyen Çavuşoğlu. Haklı bir noktadan kalkıyor. Diyor ki 'Yunanistan adaları silahlandırıyor' ama oradan şuraya geliyor 'Eğer böyle giderse adaların egemenliğini tartışmaya açarız' diyor. Bunu bir Dışişleri Bakanı bence söylememeli bu tehlikeli bir söylemdir. Tansiyon arttırır. Neticede ama bunu bile konuşmaya çekinir hale getiriyorlar biz gazetecileri.

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Yorumlar

Kanuni

Kıbrıs ta deniz erken ısınıyor.
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ELAZİZLİ

Doğru söylüyor ,,bunların son çırpınışları bunların hangi ülkeye kaçacaklarıda belli bu pislik dönmeler İSLAM düşmanları tehlikeyi görüyorlar.Bizim MÜSLÜMANLAR kör olmuşlar göremiyorlar.
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