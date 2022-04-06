Ayşenur Arslan, İBB'nin okkalı zammını nasıl savunacağını şaşırdı

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da ulaşıma yüzde 40'lık zam kararını Halk TV'deki Medya Mahallesi programında canlı yayında sunan CHP amigosu Ayşenur Arslan, neye uğradığını şaşırdı.

Konuğu gazeteci Faruk Eren "Sosyal belediyenin bedava yapması gerekirken böyle zam korkunç bir durum. Yüzde 40 çok ağır bir zam talihsiz bir karar" diye eleştirince Ayşenur Arslan, "Çok ciddi bir zam geldi. Akaryakıt zamlarından sonra bunlar normal deniyor, normal değil mi?" diye savunmaya çalıştı.