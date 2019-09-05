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Ayşe'nin ölümünde kan donduran ayrıntı!

Ankara'da yasak aşk yaşadığı doktorun evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın arkadaşı korkunç bir iddiada bulundu.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:30
Ayşe'nin ölümünde kan donduran ayrıntı!

Ankara’da özel bir hastanede anestezi teknikeri olan Ayşe Karaman, 29 Temmuz’da erkek arkadaşı olan anestezi uzmanı doktor Ö.T.’nin evinde ölü bulunmuş, Erkek arkadaşı Ö.T. tutuklanmıştı. Tanık olarak ifade veren Karaman'ın arkadaşı T. genç kadının kendisine Ö.T.'den bunaldığını söylediğini iddia etti. Milliyet'in haberine göre, T.'nin "Ayşe bana, doktor Ö.T. tarafından propofole alıştırıldığını anlatmıştı ve Ö.T.'den ayrılmak istediğinde dolaylı olarak tehdit edildiğini söylemişti" diye ifade verdiği öğrenildi.

NUMUNELER ADLİ TIPTA

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Karaman'ın ölüm nedenine ilişkin bir sonuca varılamadı. Otopsi için alınan örneklerde, ölüme sebebiyet veren propofol ilacı bulunduğu tespit edildi. Ancak kesin sonuca varılamayınca, örneklerin incelenmek için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Öte yandan Ö.T.'nin tutukluluğuna yönelik yapılan itirazın mahkemece reddedildiği belirtildi.

OLAY YERİNDE PROPOFOL AMPULÜ BULUNMUŞTU

Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemede Ayşe Karaman'ın yatağının yanındaki komodinin üzerinde kullanılmış enjektör, propofol ampul ve propofol ilacı içeren enjektör bulunmuştu. "Propofol ilacını ben vermedim" diyen doktor Ö.T. ise ifadesinde, "Ben kendisine ne kadar propofol yaptığını görmedim. Ancak intihar etmesini gerektirir bir durum yoktu. Ben ölümün doz aşımından kaynaklandığını düşünüyorum" demişti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:30
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