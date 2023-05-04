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Yerel Ayşe Hafsa Valide Sultan anılıyor
Yerel

Ayşe Hafsa Valide Sultan anılıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-04 15:57:00 -
Ayşe Hafsa Valide Sultan anılıyor

Ayşe Hafsa Valide Sultan vefatının 489. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anılacak.

Manisa Vakfı, Ayşe Hafsa Valide Sultan'ın vefatının 489. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenleyecek.

Tören, 07/05/2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Fatih'te, Yavuz Sultan Selim Camii Haziresi'nde yapılacak olan anma töreni, 13:30'da Mehter Takımı gösterisi ile başlayacak. Açılış ve protokol konuşmaları ile devam edecek olan etkinlikte ayrıca gümüş hatıra para takdimi yapılacak.

Akşam namazı akabinde, Merkez Efendi kabri başında anma ve dua merasimi ile etkinlik sonlandırılacak.
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