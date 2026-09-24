Ayşe cani kocadan kaçamadı! Baba evinin merdivenlerinde öldürüldü
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Isparta’da eşinin şiddetinden kaçıp babasının evine sığınmaya çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Kapçı’nın kaçışı ölümle son buldu. Genç kadını baba evine kadar takip eden eşi Fatih Kapçı, pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Ayşe Kapçı hastanede hayatını kaybederken gözaltına alınan eşi tutuklandı. Annesiz kalan iki çocuk ise devlet korumasına alındı.
Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaşanan kadın cinayeti yürekleri dağladı. Eşinden şiddet gördüğü belirtilen Ayşe Kapçı, canını kurtarmak için baba evine sığınmaya çalışırken silahlı saldırıya uğradı.
Olay, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar kasabasında gece saatlerinde meydana geldi.
Şiddetten kaçıp baba evine sığınmak istedi
Aktarılan bilgilere göre Ayşe Kapçı ile eşi Fatih Kapçı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih Kapçı’nın eşini darbettiği belirtildi. Bunun üzerine Ayşe Kapçı evden ayrılarak Ulu Mahalle’de yaşayan babası Hüseyin Demirbaş’ın evine doğru yola çıktı.
Ancak genç kadının şiddetten kurtulmak için çıktığı yol, baba evinin önünde trajediyle sonuçlandı.
Baba evine kadar takip etti
Fatih Kapçı’nın evden ayrılan eşini takip ettiği, Ayşe Kapçı’nın babasının evine ulaşmasının ardından saldırının gerçekleştiği belirtildi.
Kapçı’nın yanında bulunan pompalı tüfekle eşine iki el ateş ettiği, saçmaların isabet ettiği genç kadının evin girişinde kanlar içinde yere yığıldığı aktarıldı.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastanede kurtarılamadı
Ağır yaralanan 2 çocuk annesi Ayşe Kapçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan genç kadın hayatını kaybetti.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayşe Kapçı’nın cenazesi ailesine teslim edildi. Kapçı, yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Pompalı tüfekle yakalandı
Olayın ardından Fatih Kapçı, suç aleti olduğu belirtilen pompalı tüfekle birlikte gözaltına alındı. Ayrıca iki yedek fişeğe el konuldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kapçı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İki çocuk devlet korumasına alındı
Yaşanan cinayetin ardından çiftin iki çocuğuyla ilgili de koruma kararı alındı.
Annelerini kaybeden çocukların devlet korumasına alındığı bildirildi.
Ayşe Kapçı’nın, eşinden gördüğü şiddetten kurtulmak amacıyla sığınmak istediği baba evinin girişinde öldürülmesi geride acı bir tablo bıraktı.