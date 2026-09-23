Türkiye'ye çağ atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetinin attığı adımlar, yürütülen diplomasi ve turizm teşvikleriyle dev yolcu gemilerinin rotası Türkiye'ye çekildi.

Kuşadası ve Bodrum limanlarına aynı gün binlerce turist akın etti. Kuşadası’na yanaşan dört dev gemiyle 11 bin 811 turist giriş yaparken, Bodrum’a gelen Scarlet Lady ise 2 bin 637 yolcu ve 1.142 personel getirdi.

AK Parti hükümetinin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yoğun gayretleriyle ülkeye kazandırılan bu turizm potansiyeli; Kuşadası ve Bodrum kent merkezlerinde esnafın yüzünü güldürdü, çarşılara hareket getirdi.

AK Parti ve Turizm Bakanlığı çalışıyor, CHP’li belediyeler sefasını sürüyor

Turistlerin Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi bakanlığa bağlı ören yerlerini ziyareti ve kent merkezlerindeki harcamaları yerel ekonomiyi canlandırırken, sahada hiçbir altyapı ya da vizyon katkısı sunmayan CHP’li Kuşadası ve Bodrum belediyeleri ise oluşan bu ekonomik hareketliliğin üzerinde zahmetsizce oturmaya devam ediyor.

Sektörü ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışan bir turizm anlayışına karşılık, CHP’li belediyeler hükümetin getirdiği turist sayesinde kentte oluşan canlılığı kendi başarısı gibi sunarak seçim dönemlerinde oy toplamayı sürdürüyor.