  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan Trump itirafı! İslam dünyasının "Süper Güç" hamlesi: Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan ittifakı için imzalar yakın! Ekrem İmamoğlu'nun gayri meşru ilişki yaşadığı iddia edildi! HTS kayıtları ortaya çıktı Trump kendi sonunu hazırlıyor: İç siyasette çöküş, dış politikada kriz Moskova'dan İngiltere ve ABD'ye şok rest: "Gördüğümüz yerde vuracağız!" İran'ın Türkiye'ye saldırma ihtimali gerçek bir senaryo! Ama bu riski bertaraf eden bir neden var Türkiye en kritik ürünü Rusya'dan almaya başladılar! Rekor düzeyde ithalat Sırtında yumurta küfesi olmayan CHP bol keseden taleplerini sıraladı! CHP, emeklilere 9 bin lira seyyanen zam talep etti DEM'in Halep provokasyonu Akit TV'de boşa düşürüldü! ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
Spor Ayrılık her an gerçekleşebilir! Fenerbahçe'nin istenmeyen ismi gönderiliyor
Spor

Ayrılık her an gerçekleşebilir! Fenerbahçe'nin istenmeyen ismi gönderiliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ayrılık her an gerçekleşebilir! Fenerbahçe'nin istenmeyen ismi gönderiliyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin ayrılık sürecinde hareketlilik yaşanıyor. İngiltere'de oynamak istemeyen En-Nesyri, Napoli'den gelen teklife sıcak baktı. Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bonservisiyle satmak isterken, Napoli satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle transferi bitirmeyi düşünüyor. Taraflar arasında pazarlık süreci devam ediyor. Ayrıca, Napoli'nin pazarlık sürecine Romelu Lukaku'yu dahil etme seçeneği bulunuyor.

Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali en güçlü isimlerin başında Youssef En-Nesyri geliyor. Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsüyle yolları ayırmaya hazırlandığı süreçte, En-Nesyri'nin transfer tercihinde belirleyici olan detay ortaya çıktı: İngiltere'ye kapıyı kapatan yıldız forvet, Napoli seçeneğine ise onay verdi.

İNGİLTERE'Yİ İSTEMEDİ, SÜREÇ TIKANDI

Fenerbahçe yönetimi bir süredir En-Nesyri için transfer görüşmeleri yürütürken, oyuncunun Premier Lig'de oynamak istememesi süreci zorlaştırdı. Everton ve Nottingham Forest'tan gelen tekliflerin bu nedenle ilerlemediği belirtildi.

 

NAPOLI HABERİ GELİNCE FİKRİ DEĞİŞTİ

Sabah'ta yer alan habere göre En-Nesyri, İngiltere'den gelen teklifleri reddetmesine rağmen Napoli'nin devreye girdiğini duyunca ayrılığa sıcak baktı. Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe cephesinde transfer planı yeniden şekillendi.

FENERBAHÇE BONSERVİS İSTİYOR, NAPOLI KİRALAMA PEŞİNDE

Sarı-lacivertlilerin En-Nesyri'yi öncelikli olarak bonservisiyle satmak istediği ifade edildi. Napoli'nin ise transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmeyi hedeflediği aktarıldı. Taraflar arasındaki pazarlığın bu noktada yoğunlaşması bekleniyor.

 

LUKAKU DETAYI MASADA

Haberde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Romelu Lukaku ihtimali oldu. Napoli'nin pazarlık sürecine Lukaku'yu dahil etme seçeneğinin bulunduğu, İtalyan ekibinin Belçikalı golcüyle ilgili kararına göre En-Nesyri transferinde Fenerbahçe'ye farklı bir formül önerebileceği belirtildi.

Yılın transfer çalımı: Galatasaray, Fenerbahçe’nin Gözdesi Lookman’a çöktü!
Yılın transfer çalımı: Galatasaray, Fenerbahçe’nin Gözdesi Lookman’a çöktü!

Spor

Yılın transfer çalımı: Galatasaray, Fenerbahçe’nin Gözdesi Lookman’a çöktü!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dünya yıldızı çubukluyu giymek için gün sayıyor!
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dünya yıldızı çubukluyu giymek için gün sayıyor!

Spor

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Dünya yıldızı çubukluyu giymek için gün sayıyor!

Fenerbahçe Talisca’yla kazandı
Fenerbahçe Talisca’yla kazandı

Spor

Fenerbahçe Talisca’yla kazandı

Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi!
Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi!

Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23