0553 313 94 23

Aynur Engin: Türkiye'de 10 bin 562 KKKA hastası tespit edildi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin, Türkiye genelinde şimdiye kadar 10 bin 562 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastası tespit edildiğini bildirdi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:54
Aynur Engin: Türkiye'de 10 bin 562 KKKA hastası tespit edildi

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Engin, yaptığı yazılı açıklamada, ilk olarak Kongo'da görülen, Birinci Dünya Savaşı sonlarında da Kırım'da rastlanmasından dolayı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi adını alan, kene tutunması sonucu meydana gelen hastalıkla ilgili bilgiler verdi. 

Türkiye'de ilk vakaların Kelkit Vadisi'nde görüldüğünü ve hastaların birçoğunun Tokat'tan geldiğini anımsatan Engin, ayrıca Türkiye'de ilk tanının 2003 yılından sonra konulduğunu belirtti.

Engin, hastalığa Tokat, Sivas, Yozgat, Gümüşhane gibi illerde daha çok rastlandığına dikkati çekerek, "Türkiye geneline bakıyoruz, şu ana kadar 10 bin 562 hasta tespit edilmiş ve bunun bin 683'ü bizim üniversitemizde takip edilmiş. Tabii bu hastaların hepsi Sivas'tan değil, komşu illerden de geliyor." ifadelerini kullandı.

KKKA konusunda ülkede sağlık çalışanlarının tecrübeli ve donanımlı olduğunun altını çizen Engin, Cumhuriyet Üniversitesinin bu hastalıkla mücadelede ülke çapında üst sıralarda yer aldığını aktardı.

Engin, şunları kaydetti:

"Sivas Cumhuriyet Üniversitesi gerçekten bu konuda çok fazla hastayı takip ediyor. Temizlikçisinden, doktoruna kadar bütün personelimiz, hemşirelerimiz hatta öğrencilerimiz bile çok tecrübeli. Tek kişilik odalarımızın olması büyük bir avantaj. İyi bir kan merkezimiz var. Bunların hepsi bizim için çok büyük bir avantaj. Zaten KKKA hastalığıyla ilgili çalışmalarda Cumhuriyet Üniversitesinin çok ciddi yayınları çıkıyor. KKKA deyince dünya literatüründe üniversitemizle ilgili alt metinler çıkıyor. Kaldı ki çeşitli projelerde de TÜBİTAK'tan da yurt dışından da hocalarımız mevcut. Tecrübeli bir merkeziz bu alanda."

"KKKA'dan hastaların yüzde 95'i kurtuluyor"

Engin, KKKA konusunda "bütün hastalar ölecek" şeklindeki bir korkunun yersiz olduğuna işaret ederek, "Çünkü yüzde 95'i kurtuluyor. Korkmamak lazım, bilinçli olmak lazım." açıklamasında bulundu.

Kenenin tutunduğu kişilerin en yakın sağlık merkezine başvurması gerektiğini aktaran Engin, şu uyarılarda bulundu:

"Sağlık kuruluşuna gidilme imkanı yoksa kişi kendisi de yapabilir ama burada önemli nokta keneyi doğru çıkartmak. Burada dikkat edilmesi gereken çıkarma işlemi yaparken keneyi kusturmamak. Bazen görüyoruz, kolonya, deterjan, sigara, aseton gibi farklı farklı şeylerle keneyi çıkartmayı deniyorlar. Bunu kesinlikle önermiyoruz, şu açıdan önermiyoruz diyelim ki kene KKKA virüsü taşıyor, kişiyi de ısırdı kan emiyor, henüz virüsü vermedi. Ama siz kusturursanız zaten orayı delmiş, kusmuğuyla kişiye mikrobu vermiş oluyor. O yüzden kusturulmaması gerekiyor. KKKA'nın görüldüğü bölgelerde çayıra çimene uzanmayacaksınız. Çünkü kene uçmaz, kene yürür. Kene çıplak teni arar, kan emmek için. Tarlada mümkün oldukça çıplak ten olmaması gerekir. Uzun pantolon giyebilirsiniz, çorabı pantolonun üzerine çekmek doğru bir uygulama."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:54
  1. Yozgat
  2. Tokat
  3. Sivas
  4. Gümüşhane
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerikan kurnazlığı!
    1. Amerikan kurnazlığı!
    2. Avrupa ülkesinde oylar yeniden sayılacak
    3. Sokakta maganda kurşunuyla ölen..
    4. SMA, ALS gibi nadir görülen..
    5. Alanya'daki kardeş cinayetinin kamera..
    6. Temizlik için indiği kuyuda mahsur..
    7. Gençlerbirliği’nde İbrahim Üzülmez..
    8. Kartal Belediyesi’nden geleceğin spor..
    9. Vali Deniz, bayram öncesi trafik..
    10. Muhabirin 7 yıllık Suriye anıları..
    11. Cizre aşevi her gün 200 aileye sıcak..
    12. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı:..
    13. Elbirliği Sektörü’nde rekor teslimat
    14. Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri..
    15. Kuzey Irak şehidine son görev
    16. Aynur Engin: Türkiye'de 10 bin 562..
    17. Cumhuriyet Ortaokulu "English Magazine..
    18. Başkan Gülsoy’dan Kadir Gecesi Mesajı
    19. Bursa iş dünyasından Dündar’a hayırlı..
    20. AYM kararını verdi! İstifa edenlere..
    21. Sigara mesaneye de düşman
    22. Türk Kızılayından 250 çocuk ve..
    23. Koltukta değişim yerine kaplama
    24. Yelken: Dünya Kupası Serisi
    25. Jandarmadan engelli vatandaşa..
    26. Mehmetçiğin ‘Pençe’si PKK’nın ensesine..
    27. Dev ihalede en düşük teklifi veren..
    28. Amatör kulüpler iftar yemeğinde buluştu
    29. Afganistan’da askeri okul yakınında..
    30. Trabzon'da akciğer kanserinin erken..
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'