Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman kimdir?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi.

Erhan Arman kimdir?

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya katılım yapmak üzereyken 2012'de yakalanan "Berxwedan Muş" kod adlı terörist, serbest bırakılmasının ardından 2013'te Muş kırsalında örgüte katıldı. Terör örgütünde, yurt içinde silahlı faaliyetler yürüten ve çok sayıda eyleme katılan Arman, Suriye'ye geçerek Aynularab'da örgüte eleman temini çalışmaları yaptı.

Türkiye'ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize etti. Arman, 2019'da örgütün sözde Aynularab eyalet yürütmesine yönetici olarak getirildi. Burada Aynularab'da özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirilen terörist Arman'ın, Türkiye'nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını planladığı öğrenildi. Terörist Arman, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT, terör örgütü PKK’nın 27 Temmuz 2008’de İstanbul/Güngören’de gerçekleştirdiği ve 18 kişinin ölümü, 154 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemin faillerinden olan ve eylem sonrasında Irak kuzeyine kaçan Rüstem Kod Nüsret Tebiş’i nokta operasyonu ile etkisiz hale getirmişti. 1 Ocak 2019 ile 25 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütlerine ağır darbe indirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda sözde üst düzey 82 terörist sınır ötesine düzenlenen nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Örgüt yönetiminde bulunan 8 terörist de yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.