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Aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir otomobilin aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 08:11
Aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir otomobilin aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 22.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Hisarkapı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Mikail Bozkurt (37) idaresindeki 45 RA 2396 plakalı otomobil, Hisarkapı kavşağı yakınlarında aynı yönde seyreden Kamber Yalçın idaresindeki 01 ACV 444 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 45 RA 2396 plakalı otomobilin şoförü Mikail Bozkurt (37) yaralanırken, 01 ACV 444 plakalı otomobil sürücüsü ve yanında bulunan şahıslar kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı Mikail Bozkurt’a ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından, yaralıyı Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Bozkurt, burada tedavi altına alındı.


Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 08:11
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