Aynı sorunu İngiltere ile yaşayan Fransa'nın Doğu Akdeniz çelişkisi

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleri karşısında kuduruyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a arka çıkan Fransa ise adaların kıta sahanlığı konusundaki tutumu ile kendi çelişkisini ortaya koyuyor.

Fransa, kendi kıyılarındaki İngiliz adalarına karşı böyle savunma yapmış!

Fransa, Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın bir benzerini 1970'li senelerde İngiltere ile yaşamıştı.

Fransa, kendisine yakın, ancak İngiltere'ye ait Manş Adaları'nın kıta sahanlığının 3 milden daha fazla olamayacağını savunmuştu.

Alderney, Jersey, Sark, Guernsey, Herm ve Jethou Adaları ile bazı kayalıklardan oluşan yaklaşık 170 bin nüfuslu Manş Adaları, 1066 yılından bu yana İngiltere'nin kontrolünde bulunuyor. İngiltere'ye en yakını 87 mil uzaklıkta olan adaların Fransa ile arasındaki mesafe ise Alderney'de 8 mile kadar iniyor.

Bölgede yer alan petrol yatakları sebebiyle İngiltere ve Fransa'yı karşı karşıya getiren adaların kıta sahanlığı ile ilgili problem ancak mahkemede çözüme kavuşturulabildi.

İngiltere, mahkemede, aynen bugün Yunanistan'ın yaptığı gibi adaların büyüklüklerinin önem taşımadığını, Fransa ile deniz sınırının bu husus dikkate alınarak tespit edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Fransa ise, İngiltere'nin adaları da esas alan eşit mesafeli sınır isteğinin, Fransa kıta sahanlığını azaltacağını, üstelik bu iddianın adaların büyüklüğü ve kıyılarının uzunluğu ile tamamen orantısız olduğunu söyledi.

Fransa, eşit mesafeli sınırın, kendi kıta sahanlığını 2 ayrı bölgeye ayıracağını ileri sürdü ve Manş Adalarının sınırlarının, kara suları ile kıta sahanlığının 3'er mil olmak olmak üzere 6 mil olarak belirlenmesi gerektiğini iddia etti.

Mahkeme ise, kararını 30 Haziran 1977 tarihinde açıkladı, büyük ölçüde Fransa lehine hüküm verdi ve iki taraf arasındaki çizginin ana karalardan itibaren Manş Denizi'nin ortasından çekilmesi gerektiğine karar verdi.

Manş Adalarının kıta sahanlığını 12 mille sınırlandıran mahkeme, böylece adaların 12 milden daha büyük bir kıta sahanlığı olmayacağı sonucuna vardı ve Fransa da kıta sahanlığını koruyabildi.

Fransa kendi ile çelişiyor!

Bu karara rağmen Fransa'nın bugün Türkiye'ye 2, Yunanistan'a ise 582 kilometre uzaklıktaki Meis adasının büyüklüğü ile orantısız bir kıta sahanlığına sahip olduğunu iddia eden şımarık Yunanistan'a arka çıkması, senelerce İngiltere'ye karşı savunduğu ve uluslararası mahkemede büyük ölçüde kabul edilen tezlerle çelişiyor.