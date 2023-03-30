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Siyaset Aynı fırından çıkmış gibi… Organize ‘Yavuz Ağıralioğlu’ körlüğü! Alın size havuz medyası
Siyaset

Aynı fırından çıkmış gibi… Organize ‘Yavuz Ağıralioğlu’ körlüğü! Alın size havuz medyası

Yeniakit Publisher
2023-03-30 13:55:00 - 2023-03-30 14:08:49

Cumhuriyet, Sözcü gibi altılı masa yalakası medya organları, İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun görmezden geldi.

İYİ Parti'nin kurucularından Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti.

Altılı masaya yanaşan Sözcü, Cumhuriyet, BirGün, Milli Gazete gibi medya organları, birinci sayfalarından Ağıralioğlu'nun istifasını duyuramadı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, yandaş basının sessizliği de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Sözcü, Karar, Cumhuriyet, Milli Gazete, BirGün... İYİ Parti'nin kurucularından birisi partiden istifa ediyor ve gerekçesini açıklıyor, bu milletin bunu bilmeye hakkı yok mu?
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"Bu gazetecilik namusudur" diyen bir tane Allah'un kulu yok mu?

Tek dam diktatöryasını kendi içlerinde kurmuşlar. Neyin haber yapılacağını, neyin gizleneceğini belirliyorlar.

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