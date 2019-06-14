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Aynı anda karaciğer nakli yapılan 5 hastanın da durumu iyi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

14 Haziran 2019 Cuma 14:11
Aynı anda karaciğer nakli yapılan 5 hastanın da durumu iyi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, geçtiğimiz çarşamba günü aynı anda karaciğer nakli olan 5 hastanın durumunun iyi olduğunu belirterek, hastaların kısa süre sonra taburcu edileceğini duyurdu.


Turgut Özal Tıp Merkezinde geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda 5 hasta aynı anda karaciğer nakli olmuştu. Nakil yapılan hastaların son durumunu paylaşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Bugün ameliyat sonrası 2. gün. 10 hastamız çarşamba günü ameliyata girdi, biri çocuk 9 erişkin olmak üzere 5 alıcı 5 verici hastamız başarılı ameliyatları tamamlandı ve yoğun bakıma alındı.Dün bütün hastalarımızı ziyaret ettik ekip olarak, hepsini sağlık durumu çok iyi hastaların hepsi ile konuştum sağlık durumlarının gayet iyi olduklarını söylediler. Şu anda planladığımız gibi sağlık durumu iyiye gidiyor tedavileri son derece güzel bir şekilde devam ediliyor inşallah vakitleri gelince sağlıklı bir şekilde taburcu olacaklar durumları gayet şu anda çok iyi” ifadelerini kullandı.


Hastanede şu ana kadar 2 bin 500’ün üzerinde karaciğer nakli yaptıklarını aktaran Kızılay, “Bu kadar büyük tecrübe büyük birikim Avrupa’nın bütün kayıtlarda birinci karaciğer nakli merkezi dünyada ise artık birinciliği zorlayan merkez olduğumuzu biraz da medyanın desteğiyle ülkemizin gündemine dünyanın gündemine getirmek istedik. Bu çok güzel ve başarılı bir gündem oldu.2 gün boyunca bu başarı ülke ve dünya gündemine taşındı. Sağlık Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzü buraya gönderdi bütün ameliyatlarda bizzat şahitlik yaptı. YÖK başkanımız bir tebrik mesajı yayınladı. Ben ve ekibim bu 2 günlük süre içerisinde yurt içi olsun yurt dışı olsun çok sayıda telefon ve tebrik mesajı aldık” dedi.


Kızılay, Guinness hedefi ile ilgili olarak da "Guinness Rekorlar Kitabı için biz bu ameliyatlardan önce 1 kategori aşaması için resmi başvurumuzu yapmıştık, bütün evraklarımızı ve ameliyat kayıtlarını dosyalarımı hazırladık. Bu hastalarımız sağlıklı bir şekilde taburcu olacaklar oradaki takip ve gerekli hastalarımızı tedavi yoğun bakımdaki ve servisteki süreçlerin dosyayı ekleyerek göndereceğiz. Biz iddia ediyoruz dünyada bu kapasitede başka bir merkezin olmadığını söylüyoruz. Biz 10 ameliyatı eş zamanlı olarak yapmak insan kaynağını ve fiziki kapasitede bizim dünyada tek merkez olduğumuzu iddia ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:11
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