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Spor Aynı anda 6 yabancı oynatan Menemenspor'da görevine son verilen antrenör tepkili
Spor

Aynı anda 6 yabancı oynatan Menemenspor'da görevine son verilen antrenör tepkili

Antrenör Orhan Terzi: - "Yapmadığım bir hatadan dolayı günah keçisi ilan ettiler, ismimi lekelediler" - Hükmen mağlubiyet cezası alacak Menemenspor'un, geçen sezon rakibi Ümraniyespor da aynı hatayı yapmıştı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:09:44 -
Aynı anda 6 yabancı oynatan Menemenspor'da görevine son verilen antrenör tepkili

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yenmesine rağmen aynı anda 6 yabancı oyuncuyla mücadele ettiği için hükmen mağlubiyet cezası alacak Menemenspor'da görevine son verilen yardımcı antrenör Orhan Terzi, sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi.

Menemenspor'un dünkü maçtan sonra yollarını ayırdığını açıkladığı yardımcı antrenör Orhan Terzi, sosyal medya hesaplarından vefat eden annesiyle bir fotoğrafını paylaştı.

Terzi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Annem seni o kadar çok özledim ki keşke yanımda olsaydın. Yapmadığım bir hatadan dolayı oğlunu günah keçisi ilan ettiler, ismimi lekediler. En çok neye üzülüyorum biliyor musun annem, oğlunu otelden atıp uçak biletini iptal ettiler. Bu kulüp için o kadar çok şeyler yaptım ki bu dünya bize göre değil. Bu dünya sahtekarların, yalancıların, hırsızların dünyası be annem. Elbet bir gün buluşacağız, seni çok seviyorum."


- Geçen sezon rakibinin yaptığı hataya kendisi düştü


Adanaspor karşısında ilk 11'de 5 yabancı oyuncu Gentian Selmani, İbrahim Adamu, Anane Tidjani, Mohammed Kamara ve David Domgjonas'a yer veren Menemenspor, karşılaşmanın 75. dakikasında Şeref Özcan'ın yerine İbrahim Akanbi Rasheed'i oyuna sürdü.

Böylelikle sahada 6 yabancı oyuncunun yer aldığı Menemenspor, 79. dakikada Tidjani'nin yerine Murat Elkatmış'ı alsa da TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre kural ihlali gerçekleştirdi.

Bu ihlali yapan ekip, disiplin talimatnamesine göre hükmen mağlubiyetle cezalandırılıyor.

Geçen sezonun 10. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Menemenspor rakibini 1-0 mağlup etmişti. Ancak Ümraniyespor, karşılaşmada 6 yabancı oyuncu oynattığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı.

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