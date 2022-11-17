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Gündem Aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu
Gündem

Aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanık Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve farklı suçlardan 10 yıl hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 19:06:00 -
Aynı aileden 7 kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Altun ile başka bir dava nedeniyle cezaevinde bulunan sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Müşteki Çetin Dedeoğulları'nın avukatı Atilla Kart, diğer sanıkların da tutuklanmasını ve sanık Altun'un eşinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Kart, "Altun'un suçu işlemedeki tutumlarının, kişiliğinin uzman bir heyet tarafından incelenmesini talep ediyoruz. Cinayet, profesyonel bir kurguyla ve bir ekip çalışması içinde planlanmış ve yapılmıştır. Sanık ilk ifadesinde 'Biz onları vurmasak onlar bizi vuracaktı' demiştir. Buradaki 'biz' ifadesi cinayetlerin sadece sanık tarafından gerçekleştirilmediğinin açıkça kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Dedeoğulları ailesi avukatlarından Abdurrahman Karabulut da sanığın eşinin ve son görüştüğü kişilerin tanık olarak dinlenmesini istedi, sanığın eşinin olaydan haberdar olabileceğini savundu.

Dedeoğulları ailesi avukatlarından Ebru Akkal da davada karar aşamasına geçilmesi için erken olduğunu, henüz dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti, katılan avukatlarının beyanlarının ardından, duruşmayı öğleden sonraya erteledi.

İkinci bölümde mahkeme kararını açıkladı, aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanık Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezası verildi.

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Yorumlar

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Cezası idam olmalı beslemek değil ama maalesef öyle bir kanun yok Türkiye'de.

oflu baba

10 yil hapis cezasini gorunce sok oldum yedi kisyi oldur on yil ceza sonra gordum agirlastirilmis 7 kez muebbet simdi oldu cezalar boyle olmali WELL DONE.
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