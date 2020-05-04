  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Aynı aileden 6 kişinin testi pozitif çıkınca mahalle karantinaya alındı

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi, bir ailede 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:02:36 -
Aynı aileden 6 kişinin testi pozitif çıkınca mahalle karantinaya alındı

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi, bir ailede 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.


Başkale ilçesinin 340 hane ve bin 440 nüfuslu Albayrak Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda, bir ailedeki 6 kişinin korona virüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri mahallede incelemelerini sürdürürken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesine bağlı Belliyurt, Ilıcak, Esenyamaç ve Örmetaş mahalleleriyle Poyrazalan mezrasının da karantina altında olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı