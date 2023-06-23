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Yerel Aynı aileden 4 kişi mantardan zehirlendi!
Yerel

Aynı aileden 4 kişi mantardan zehirlendi!

Yeniakit Publisher
2023-06-23 09:13:00 -
Aynı aileden 4 kişi mantardan zehirlendi!

Sakarya'da, yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da, yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Taraklı ilçesinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre aynı aileden 4 kişi, Karagöl Yaylası'ndan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

Zehirlendikleri şüphesiyle komşularından yardım isteyen aile, Taraklı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin, mantardan zehirlendiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Durumları daha ağır olan 2 kişi Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İLKHA)

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