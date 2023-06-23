Aynı aileden 4 kişi mantardan zehirlendi!
Sakarya'da, yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'da, yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Taraklı ilçesinde yaşandı.
Alınan bilgiye göre aynı aileden 4 kişi, Karagöl Yaylası'ndan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.
Zehirlendikleri şüphesiyle komşularından yardım isteyen aile, Taraklı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ailenin, mantardan zehirlendiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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Durumları daha ağır olan 2 kişi Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İLKHA)