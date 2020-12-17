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Gündem Aynı aileden 4 kişi koronavirüs nedeniyle can verdi
Gündem

Aynı aileden 4 kişi koronavirüs nedeniyle can verdi

Koronavirüs nedeniyle aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 02:18:00 -
Aynı aileden 4 kişi koronavirüs nedeniyle can verdi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk (61), babası Gazi (85), eşi Belgıya (60) ve annesi Saime Öztürk (78) çeşitli tarihlerde koronavirüse yakalandı. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gören Gazi Öztürk geçen cumartesi günü, Belgıya Öztürk geçen pazar günü, mahalle muhtarı Azmi Öztürk dün, Saime Öztürk ise bugün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 5 gün içinde aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirmesi yakınlarını yasa boğdu. Azmi, Gazi ve Belgıya Öztürk köy mezarlığında toprağa verildi. Saime Öztürk'ün ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Mahalle muhtarı Azmi Öztürkün kızının ise koronavirüs nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

'10 kişi hastanede yatıyor'

Öte yandan köyde son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle sessizlik hakim. Doğala Köyü Muhtar Azası Cüneyt Erikçi, "Ben en son muhtarı gördüğümde jandarmayla birlikte köyde karantinaya götürmüşlerdi. 700 kişinin yaşadığı köyümüzden hastanede yatan yaklaşık 10 kişi var." diye konuştu.

Karantinada 40 kişi var

Köyde yaşayan Ramazan Taş ise "Burada en tedbirli kişi muhtardı. Şu anda köyde karantinada olan 40 kişi var. Köyde ayrıca, ölen sayısı 7 kişi oldu. Burada en acısı da muhtar oldu. Bir anda kendisi, hanımı, babası öldü" dedi.

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