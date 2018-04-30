Aynaya bakın ve hangi vitamininizin eksik olduğunu öğrenin

Vitamin eksikliği, özellikle mevsim geçişlerinde birçok probleme neden olabilir. Vitaminler olmadan yorgun ve cansız hissedersiniz, bu haldeyken de virüsler sizi kolay bir şekilde etkileyebilir.

1. SOLGUN GÖRÜNEN CİLT

Kış aylarında dahi bazı kişiler bronz tenlerini koruyabilir, ama gerçek şu ki eğer çok solgun bir cildiniz varsa bu duruma neden olan şey B12 vitamini eksikliği olabilir.

Bu vitaminin eksikliğini oldukça hızlı bir şekilde fark edebilirsiniz, çünkü B12 vitamininin eksikliği depresyona ve yorgunluğa neden olur. Bu durumu düzeltmek için daha fazla et ve deniz ürünü yemeniz gerekmektedir.

Eğer cildiniz solgun değil ancak kuru görünüyorsa, bu durum A ve C vitaminlerinin eksikliğinin bir göstergesidir. A vitamini söz konusu olduğunda, özellikle güneşe maruz kaldıktan sonra cildinizi sağlıklı tutmanız oldukça önemlidir.

C vitamini, kolajen sentezi için gereklidir. Kolajen, vücut tarafından saç üretiminde, cildi yenilemek amacı ile veya tırnaklarınızı ve bağ dokularınızı onarmak ve büyütmek için kullanılır, ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Bu maddeleri vücudunuza sağlamak için lahana, biber, havuç, marul, ıspanak, kayısı, greyfurt, portakal veya erik tüketebilirsiniz.

2. KURU SAÇLAR

Kuru, kırılgan, ve kepekli saçlara sahipseniz, B7 vitamini olarak da bilinen biyotinin eksikliğinin belirtilerini saçlarınızda yaşıyor olabilirsiniz.

Bu eksiklik, genellikle antibiyotik kullanımından sonra ortaya çıkar. B7 vitamini alımını arttırmak için daha fazla et, balık, sebze, meyve, mantar ve baklagil yemenizi öneriyoruz.

Saçlarınızın kuru olmasının dışında eğer kepek sorunu da buna eşlik ediyorsa, bu durum vitamin eksikliğinin açık bir sinyali olabilir. Kepek, B2 ve B6 vitaminlerinin eksikliğinden kaynaklanır. Ayrıca çinko veya magnezyum gibi önemli minerallerin eksikliği de bu duruma neden olmaktadır.

Kepek, beslenme eksikliklerinden de kaynaklanabilir. Bu durumun önüne geçmek için, badem, fıstık, havuç, yumurta, kepek, fındık, balık ve fasulye gibi yiyecekleri diyetinize dahil etmeniz gerekir.

3. ŞİŞMİŞ GÖZLER

Gözlerinizde ve el ayak parmaklarınızda şişlikler mevcut ise, vücudunuz iyot eksikliği yaşıyor olabilir. Bu problemi çözmek için yemeklerinize biraz daha fazla iyotlu tuz eklemeyi deneyin.

Ayrıca, deniz ürünlerinde, süt ürünlerinde ve hatta ekmekte iyot bulunduğunu da unutmayın.

Gözleriniz ışığa karşı aşırı miktarda duyarlıysa, bu duruma neden olan şey A ve B2 vitamini eksikliği olabilir. Ancak, görmekle ilgili birtakım sorunlar yaşıyorsanız bu konuyla ilgili doktorunuza danışmanız en iyisi olacaktır. Ancak o zaman, daha ciddi bir sorununuz olmadığına ikna olabilirsiniz ve bu konuyla ilgili kafanız rahatlamış olur.

4. SOLGUN DUDAKLAR

Solgun dudaklar, genellikle demir eksikliğinin bir belirtisidir. Sık sık üşüyorsanız veya düşük bir tansiyona sahipseniz demir eksikliğinizin olma ihtimali bir hayli yüksektir.

Demir eksikliğini gidermek için daha fazla kırmızı et yemeniz gerekir. Buna ek olarak, demir emilimini önledikleri için, yüksek kalsiyum içeriği olan ürünlerden geçici olarak uzak durmalısınız.

5. DİŞ ETLERİNDE KANAMA

Eğer diş etlerinizde kanama olduğunu fark ederseniz, bu duruma neden olan şey C vitamini eksikliği olabilir. Eğer vücudunuz bu vitaminin eksikliğinden muzdaripse, zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahip olmanız kaçınılmazdır.

Bu eksiklik, kaslarınızda ve kemiklerinizde ağrıya sebep olabileceği gibi dişlerinizle ilgili birtakım sorunlara da neden olabilir. Turunçgillerde ve kırmızı biberde fazla miktarda C vitamini bulunur.

6. AKNE

Akne, özellikle A vitamini eksikliğinin açık bir göstergesi olabilir. Bu vitamin balıkta, ciğerde, yumurtanın sarısında, tereyağında, yeşil ve sarı sebzelerde bulunur.

E vitamini ise buğday tohumunda, ciğerde, zeytinyağında ve son olarak ıspanak ve karnabahar gibi yapraklı sebzelerde bulunur.