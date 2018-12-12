AYM’den emsal teşkil edecek karar! Başörtüsü mağdurlarına tazminat yolu açıldı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Başörtüsü yasağı ile eğitim hakkı engellenen Sara Akgül, öğrenciyken burs olarak aldığı 4 bin 972 TL’nin yıllar sonra kendisinden geri istenmesi üzerine iç hukuk yollarını tüketti ve soluğu Anayasa Mahkemesi’nde aldı. AYM’nin Akgül için verdiği karar ise diğer mağdurlar için emsal teşkil edecek cinsten...

2000-2005 yılları arasında MEB’den mecburi hizmet karşılığı burs alan Sara Akgül adlı öğrenci, 2004’te başörtüsü yasağı sebebiyle, ders ve sınavlara giremedi ve devamsızlıktan okul ile ilişiği kesildi. 2009’daki aftan yararlanıp okulu bitiren Akgül bu defa da MEB’in burs borcunu istemesi üzerine ikinci bir mağduriyet yaşadı ve olayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapan vatandaş, o dönem okullarda başörtüsü yasağının uygulandığı yönünde gazete kupürlerini mahkemeye delil sunarak haklı olduğunu ispatladı. AYM’nin verdiği kararla aldığı bursun geri ödemesini iptal ettirdi.

Öğrencinin aldığı bursları iade etmek zorunda kalmasının, din özgürlüğü ile eğitim hakkının ihlali olduğuna hükmeden ve geri ödemeyi iptal eden AYM, ayrıca mağdur öğrenciye 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. AYM tarafından verilen karar 28 Şubat dönemi uygulamalara maruz kalan birçok vatandaşa da umut oldu.

“28 Şubat mağdurları için kimsenin sesi çıkmıyor”

“28 Şubat mağduru bu kişiden verilen bursun geri ödemesini talep eden kişi eğer hala MEB’de görevine devam ediyorsa bir an önce görevinden alınması gerekiyor” diyen avukat Cüneyt Toraman, “28 Şubat’ın, 24 milyon mağduru var. AK Parti’yi bu tür darbeleri temizlemek için iktidara getirdiler. Öyleyse AK Parti Hükümeti’nin hiçbir kurumu, hiçbir amiri ve memuru kafasına göre 28 Şubat mağdurlarından saçma sapan taleplerde bulunamaz. Devlet FETÖ ile ilgili ayrı çalışan bir birim kurdu. 28 Şubat mağdurlarına da hakkının verilmesi, davalarda sağlıklı kararlar verilebilmesi için bir birim kursun. 2019 yılına geldik hâlâ bu tür olaylar duyuyoruz. Bu kişi eğer Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasaydı kimin haberi olacaktı? Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davaları olsa en üst şekilde mağduriyetleri karşılanıyor ama 28 Şubat mağdurları için kimsenin sesi çıkmıyor” değerlendirmesini yaptı.